¾®ÀôËÉ±ÒÁê¡Öºî¶È¤ÏÅ¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¡×¡¡ÊÕÌî¸ÅËä¤áÎ©¤Æ¡¢ÃÎ»ö¤Ï±Æ¶ÁÃí»ë
¡¡ÊÆ·³ÉáÅ·´ÖÈô¹Ô¾ì¡Ê²Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô¡Ë¤ÎÌ¾¸î»ÔÊÕÌî¸Å°ÜÀß¤ò½ä¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Ï11·îËö¤Ë¤â¡¢ÊÕÌî¸ÅÅìÂ¦¤ÎÂç±ºÏÑ¤Ç¡¢Ëä¤áÎ©¤ÆÍÑ¤ÎÅÚº½ÅêÆþ¤ò»Ï¤á¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬22Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Âç±ºÏÑ¤Ç¤Ï¡¢Ëä¤áÎ©¤Æ¶è°è¤ò°Ï¤à¸î´ß¤ÎÀ°È÷¤äÆð¼åÃÏÈ×¤Î²þÎÉ¹©»ö¤Ë´û¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊËä¤áÎ©¤Æºî¶È¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Ï22Æü¡¢»ë»¡Àè¤ÎÀÐ³À»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Öº£¸å¤Îºî¶È¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¤äµ¤¾Ý¡¢³¤¾Ý¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡ÅÚº½ÅêÆþ¤Ï¡¢µ¤¾Ý¾ò·ï¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ë¤Ï¡¢°ÜÀß¤ÎÀ§Èó¤¬ÁèÅÀ¤ÎÍèÇ¯1·î¹ð¼¨¤ÎÌ¾¸î»ÔÄ¹Áª¤òÁ°¤Ë¡¢¹©»ö¤Î¿ÊÅ¸¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¿ÂÐÇÉ¤Îµ¤Àª¤ò¤½¤°ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¶Ì¾ë¥Ç¥Ë¡¼ÃÎ»ö¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÃí»ë¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»ö°Æ¤¬À¸¤¸¤ì¤Ð¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ÔÀ¯»ØÆ³¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Âç±ºÏÑ¤Ç¤ÏÃÏÈ×²þÎÉ¤Î¤¯¤¤ÂÇ¤Áºî¶È¤¬Ìó5¥«·îÃæÃÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖËÜÅö¤ËÉáÅ·´Ö¤Î°ìÆü¤âÁá¤¤´í¸±À¤Î½üµî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ·×²è¤Ø¤Îµ¿Ìä¤âÄè¤·¤¿¡£