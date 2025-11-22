¡Ö¤æ¤º¡×¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ãæ¹ñ¸ø±éÃæ»ßÈ¯É½¡¡ÆüÃæ´Ø·¸°²½¤¬±Æ¶Á¤«
¿Íµ¤¥Ç¥å¥ª¡Ö¤æ¤º¡×¤¬¡¢Íè·î¡¢¾å³¤¤ä¹á¹Á¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁ´¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤æ¤º¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Íè·î³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡ÖYUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK¡Ù¤ÎÁ´¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤ª¤è¤½6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢Íè·î3Æü¤Ë¹á¹Á¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¾å³¤¡¢ÂæËÌ¤Î3ÅÔ»Ô¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ»ß¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤½ô»ö¾ð¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¹âÃæÀµµÁ¤µ¤ó¤Ï¡¢29Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌµþ¸ø±é¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÍ½Â¬¤·¤¤ì¤Ê¤¤¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤äÅÏ¹Ò¤ä°ÜÆ°¤ËÈ¼¤¦Í½´ü¤»¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢¶½¹Ô¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ËÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³§ÍÍ¤ËºÇÂç¸Â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤ò³ÎÌó¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë»öÂÖ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
