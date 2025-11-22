Ê¿Ìî¥Î¥é¡¢ËÜµ¤¤Ç¡Ø¥¢¥ÊÀã¡Ù¥¨¥ë¥µ¤È¥ª¥é¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¿Æ»ÒSHOTÈäÏª¡ÖÉ¬»à¤ËÌ¼¤Ë¤¯¤é¤¤¤Ä¤¯Êì¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
11·î20Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿Ìî¥Î¥é¤¬¥¢¥á¡¼¥Ð¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ë¿Æ»Ò¤Ç¤·¤¿¡È¥¢¥ÊÀã¥³¥¹¥×¥ì¡É»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²áµî¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾ÁõSHOT¤â¸ø³«
Ê¿Ìî¤Ï¤³¤ÎÆü¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²¾Áõ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº£Ç¯¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ï¥Ð¥Ö»Ò¼«¤é¡¢¥¢¥ÊÀã¤Î¥¨¥ë¥µ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö47ºÐ¤Î¥¢¥Ê¤Ï¸·¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¾Ð¡×¡Ö¥ª¥é¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ï¥¨¥ë¥µ¤ÎÍ§Ã£¤Ç¤¢¤ë¡È¥ª¥é¥Õ¡É¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥Ö»Ò¤Î¥¨¥ë¥µ¡ª µ¤¹ç¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¢ÊÝ°é±à¤Ç¤â ¥¨¥ë¥µÂç¿Íµ¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ö¼êÂÞ¤ä¥Þ¥ó¥È¡¢¤Ä¤±ÌÓ¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÀÄ¤¤¥É¥ì¥¹¤Ë¼êÂÞ¡¦¥Þ¥ó¥È¡¦»°¤ÄÊÔ¤ß¥¦¥£¥Ã¥°¤Þ¤Ç´°È÷¤·¤¿Ì¼¤Î¡ÈËÜµ¤¥¨¥ë¥µ¡É»Ñ¤ò¸ø³«¡£
°ìÊý¤ÎÊ¿Ìî¤Ï¡¢Çò¤¤¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¤Æ´é¤Ë¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÉ¡¤ä»Þ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Þ¤Ç¤Ä¤±¤¿¡ÈËÜµ¤¥ª¥é¥Õ¡É»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥ª¥é¥Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ä¥ä¥Ã¥¿¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Ü¥ä¥Ã¥¡¼´¶¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Ãé¼Â¤Ë²Ä°¦¤¯¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡×¤È¼«µÔµ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì¼¤Ï¥¨¥ë¥µ¤ÎÍ§Ã£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È²½¤±Êª¡É¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥¤ò²¿ÅÙ¤â¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÉ¡¤¬Âç¤¤¹¤®¤¿¤«¤·¤é¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿ºÐ¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë²¾Áõ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ù¤¬¤ë¤½¤Î»þ¤Þ¤ÇËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÊì¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤òµ¤·¡¢¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¥×¥ê¥ó¥»¥¹·Ï¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ê¤ªÇ¯º¢¤Ç¤¹¡Ä¡×¡ÖÉ¬»à¤ËÌ¼¤Ë¤¯¤é¤¤¤Ä¤¯Êì¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡ª¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ±Æü¡¢Ê¿Ìî¤Ï¡ÖÎòÂå²¾Áõ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸¸å0¥ö·î¤«¤é6¥ö·î¤Þ¤Ç¤ÎÀÖ¤¤°áÁõ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥ß¥¤¥éÉ÷¤Î²¾Áõ¡¢¡Ø¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ù¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¡¢³¨²è¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤¿¡È¥â¥Ê¥ê¥¶²¾Áõ¡É¤Ê¤É¡¢ÊìÌ¼¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¥óÎòÂå²¾Áõ¤ò°ìµó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ê¿Ìî¤Ï¡¢2017Ç¯12·î¤ËÆ±¤¤Ç¯¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£2021Ç¯3·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£