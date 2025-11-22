¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥¤¥µ¥¯ photo/Getty Images

º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤«¤é¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¡£

¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òµñÈÝ¤¹¤ë·Á¤Ç°ÜÀÒ¤ò¶¯¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ï1²¯2500Ëü¥Ý¥ó¥É¡¢±Ñ¹ñ»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥º²ÃÆþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢º£²Æ¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄã²¼¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤­¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÌ¤¤À0¥´¡¼¥ë¡£Âç¤­¤Ê´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£

¤½¤ó¤Ê¥¤¥µ¥¯¤À¤¬¡ØTHE Sun¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Âð¤ËÈÖ¸¤¤ò¾·¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£ÀèÆü¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥é¥Ò¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¶¯ÅðÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ºòº£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÈÈºá¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£

¥¤¥µ¥¯¤Ïº£²Æ¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë°ÜÀÒ¤Ç°ìÄêÁØ¤«¤é¤ÎÈ¿´¶¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ÎÈÖ¸¤¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢·±Îý¤µ¤ì¤¿¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó¤À¡£3Ëü¥Ý¥ó¥É¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó614Ëü±ß¤òÅê¤¸¤¿¡£

ÈÖ¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤â¼«Âð¤Ë·±Îý¤µ¤ì¤¿¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó¤ò¾·¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£