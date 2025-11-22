¥Ú¥Ã¥×¡¢°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Þ¥óC¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥¸¡¼¥Ë¥ç¤ØÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ ¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¡£¿´¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥¸¡¼¥Ë¥ç¤â¤½¤Î1¿Í¡×
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î»Ø´ø´±¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤Ï°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥¸¡¼¥Ë¥ç¡Ê40¡Ë¤ØÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
2013Ç¯¤Ë¥·¥Æ¥£¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï383»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ26¥´¡¼¥ë32¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Æ±Áª¼ê¡£5²ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò´Þ¤à13¸Ä¤Î¼çÍ×¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ºÇ¸å¤Î2¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿¥·¥Æ¥£¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥¸¡¼¥Ë¥ç¤Ï¥Ú¥Ã¥×¤âÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë1¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶µ¤¨»Ò¤Î°úÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤¬¤³¤³¤òµî¤Ã¤¿»þ¡¢¿ô¥ö·î¤â¤¹¤ì¤Ð°úÂà¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤ÀÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤À¡£¿´¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¢¤Î»þ´ü¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¶»¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¡£¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥¸¡¼¥Ë¥ç¤â¤½¤Î1¿Í¤À¡£10Ç¯Á°¤Ë»ä¤¬Íè¤¿»þ¡¢Èà¤ÏËÜÅö¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¡£¤¤Ã¤ÈÈà¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤ï¤êÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡ÖÃ¯¤â¤¬²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤òË¾¤à¤¬¡¢¤½¤Î¼¡¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¹Í¤¨¤ë¡£¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤äÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç³è¤«¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤¬¤³¤ì¤«¤é²¼¤¹·èÃÇ¤Ç¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¢·æ½Ð¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤¿¤³¤È¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤è¡×¡Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥¸¡¼¥Ë¥ç¤ÏºÆ¤Ó¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤È¥Ú¥Ã¥×¤Ï¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ØManchester Evening News¡Ù¤Ï°ÊÁ°¡¢Æ±Áª¼ê¤¬»ØÆ³¼Ô¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤ò¹Í¤¨¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥Æ¥£µ¢´Ô¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤ë¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥¸¡¼¥Ë¥ç¤Îµ¢´Ô¤ò´î¤Ð¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡£