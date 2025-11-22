¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¤¬Íß¤·¤¤¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¡ÂåÍý¿Í¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹»á¤È³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¥¹¥¿¡¼¥È¡£°ÜÀÒ¶â¤Ï180²¯±ß¤«
¶áÇ¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£
25-26¥·¡¼¥º¥ó¤Ï11»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¼ó°Ì¡£¼ºÅÀ¤Ï¤ï¤º¤«¡Ö5¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î·ø¼é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Øcaughtooffside¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ïº£¸å¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ÎFW¥±¥Ê¥ó¡¦¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¤ò³ÍÆÀ¤¹¤Ù¤¯¡¢Èà¤ÎÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹»á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¡¢¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤«¤é¤Ê¤ë¹¶·â¿Ø¤Ë¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¤ò²Ã¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ï1²¯¥æ¡¼¥í¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó180²¯±ß¤Î°ÜÀÒ¶â¤òÍ×µá¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£