¥¨¥¢¡¦¥É¥¥¡¢Åìµþ/±©ÅÄÈ¯Ãå¡Ö½éÆü¤Î½Ð¥Õ¥é¥¤¥È¡×¼Â»Ü
AIRDO¡Ê¥¨¥¢¡¦¥É¥¥¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ/±©ÅÄÈ¯Ãå¤Î¡Ö¸µÃ¶ ÉÙ»Î»³ ½éÆü¤Î½Ð¥Õ¥é¥¤¥È¡×¤ò2026Ç¯¸µÃ¶¤Ë±¿¹Ò¤¹¤ë¡£
Åìµþ/±©ÅÄ¤ò¸áÁ°5»þ25Ê¬¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢ÉÙ»Î»³¾å¶õ¤Ç½éÆü¤Î½Ð¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¸å¡¢¸áÁ°7»þ45Ê¬¤Ëµ¢Ãå¤¹¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÅë¾è¾ÚÌÀ½ñ¡¢Âî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢¤ªÀµ·îµÇ°ÏÂ²Û»Ò¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737-700·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¡¢»¥ËÚ/ÀéºÐÈ¯Ãå¤Ç½é¤Î½éÆü¤Î½Ð¥Õ¥é¥¤¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ/±©ÅÄÈ¯Ãå¤Ïº£²ó¤Ç5²óÌÜ¡£
11·î21Æü¸á¸å3»þ¤«¤é¡¢T-LIFE¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£