¥Õ¥¸Âç¤ß¤½¤«¡Ö¿·¤·¤¤¥«¥®¡×½é¤ÎÇ¯¤Þ¤¿¤®À¸ÊüÁ÷¡¡¡Ö¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ê¤É£¶»þ´ÖÄ¶¡ÄºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÆ¨ÁöÃæ¡×¤«¤é°ì¿·
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï£²£²Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¸á¸å£¶»þ¤«¤é¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¿·¤·¤¤¥«¥®¡×¤ÎÆÃÈÖ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·×£¶»þ´Ö£´£µÊ¬¤Ë¤ï¤¿¤ëÂç·¿ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¸á¸å£·»þ¤«¤é¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê½é¤ÎÇ¯¤Þ¤¿¤®¤ò¹Ô¤¦¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥²¡¼¥à¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÖÆ¨ÁöÃæ¡×¤«¤é°ì¿·¤¹¤ë¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¿·¤·¤¤¥«¥®¡×¤Ï£²£°£²£±Ç¯£´·î¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤Î¤»¤¤¤ä¤ÈÁÆÉÊ¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡¢¾¾Èø½Ù¡¢¡Ö¥Ï¥Ê¥³¡×¤ÎµÆÅÄÎµÂç¡¢½©»³´²µ®¡¢²¬ÉôÂç¤¬¥á¡¼¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯£··î£²£°¡¢£²£±Æü¤Î¡Ö£Æ£Î£Ó£²£·»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¤Ï£³ÁÈ¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö£Æ£Î£Ó£²£·»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬¡Ö¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¡£¹â¹»À¸¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬·ÝÇ½¿Í¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤Æ¡Ö¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¡×¤È¡Ö²ñ¾ì¤ò¾Ð´é¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¡×¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡£Âç¤ß¤½¤«¤Î¸á¸å£¶»þ¤«¤é£·»þ¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÄ¾Á°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡¢¸á¸å£·»þ¤«¤é£±£°»þ¤Þ¤Ç¤Ïº£²ó¤Ç£³²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤òÀ¸ÊüÁ÷¡£¤µ¤é¤Ë¸á¸å£±£°»þ¤«¤é¸µÃ¶¤Î¸áÁ°£°»þ£´£µÊ¬¤Þ¤Ç¤Ï¡¢½é¤ÎÇ¯¤Þ¤¿¤®ÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£¿Íµ¤´ë²è¡Ö³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×ÈÇ¡ÖÄ¶¡ª³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤ä¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤Þ¤ÇÂç¤ß¤½¤«¤Ï³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡×¤òÊüÁ÷¡££²£²Ç¯¤«¤é¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤«¤éÆ¨¤²¤¿»þ´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ¾Þ¶â¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÖÆ¨ÁöÃæ¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥«¥®¡×¤òÈ´¤Æ¤¡£º£Ç¯£¹·î£±£³Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤òÂç¤ß¤½¤«¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½é¤á¤ÆÇ¯¤Þ¤¿¤®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Ï³Æ¶É¡¢ÆÃÈÖ¤òÍÑ°Õ¤·¡Ö£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤ËÂÐ¹³¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç£´Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂç¤ß¤½¤«¤ÎÌ±Êü¥È¥Ã¥×¤Î»ëÄ°Î¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡×¡Ê¸á¸å£µ»þ¡Ë¤òº£Ç¯¤âÊüÁ÷¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¸á¸å£¶»þ¤«¤é£±£±»þÈ¾¤Þ¤Ç¡Ö¡Ø¥Ò¥í¥ß¤¬²ò·è¡ªÈ¬²¦»Ò¥ê¥Û¡¼¥à¡¡Âç³¢Æü£Ó£Ð¡Ù¡Á¹ë²Ú½õ¤Ã¿Í¤¿¤Á¤È¡¢ÁêËÐÉô²°¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡Á¡×¤¬·èÄê¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Ò¥í¥ß¤¬£Ä£É£Ù¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÄ¶Âçµ¬ÌÏ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ï£¹Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á£²£°£²£µÂç³¢Æü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ê²¾¡Ë¡×¡Ê¸á¸å£¹»þ£µ£µÊ¬¡Á£±£±»þÈ¾¡Ë¤Ç¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë°ìÉôÀ¸ÊüÁ÷¤â¹Ô¤¦¡£