¶×ºù¡¢£±Ç¯¤Ö¤êÂç¤ÎÎ¤·âÇË¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¡½Ð¾ì´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿º£¾ì½ê¡Ö½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡×
¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£±£´ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡Âç´Ø¡¦¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤¬²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤òÇË¤ê¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤Çº¸¤Î¾å¼ê¤ò¼è¤ê¡¢±¦¤Î²¼¼ê¤â¼è¤Ã¤Æ´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¶å½£¾ì½ê¤Ç¾¡¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢ÉÔÀï¤ò´Þ¤á¤Æ£µÏ¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿Âç¤ÎÎ¤¤«¤é£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè¾ì½ê¤Ï£±£³ÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¤Ç±¦É¨ÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓ¤òÂ»½ý¤·¡¢ÅÓÃæµÙ¾ì¡££±£°·î¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤âµÙ¾ì¤·¤¿¡£º£¾ì½ê¤â½Ð¾ì¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¤Ê¤É¤Ç¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢½éÆü¤«¤éÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Ã¤¿¡££²¾¡£µÇÔ¤«¤é¸åÈ¾Àï¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¡Ö¾¡¤Á±Û¤»¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ËþÂ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Àè¾ì½ê¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿ÉÊú¤·¤Æ¡¢½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¼þ°Ï¤Î»Ù¤¨¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£