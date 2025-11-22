¹¬±ÑÌÀµ³¼ê¡¢ÉÍÃæ½Óµ³¼ê¡¢¹âÁÒÎÇµ³¼ê¤¬ÍîÇÏ¡Ä23Æü¤ÏÁ´¤Æ¾è¤êÂØ¤ï¤ê
¡¡11·î22Æü¤ËµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè3R¡¦2ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ê¼Ç1200m¡Ë¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥é¡Ê¹¬±ÑÌÀµ³¼ê¡Ë¤¬¶¥ÁöÃæ¤Ë¼ÀÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¡¢4¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÅ¾ÅÝ¡£¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Î±Æ¶Á¤Ç¸åÂ³2Æ¬¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢·×3Æ¬¤¬¶¥Áö¤òÃæ»ß¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥È¥é¤Ï±¦Âè3Ãæ¼ê¹üÊ´ºÕ¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Í½¸åÉÔÎÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µ³¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¹¬µ³¼ê¤ÏÇØÉô¤ÎÉé½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Å¾ÅÝÇÏ¤Î¸åÂ³¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ô¥å¥ë¥Æ¡ÊÉÍÃæ½Óµ³¼ê¡Ë¤Ï¡¢ÉÍÃæµ³¼ê¤¬ÍîÇÏ¤·¤¿¤¿¤á¶¥ÁöÃæ»ß¡£ÇÏÂÎ¤Ë°Û¾ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±µ³¼ê¤Ïº¸ÏÓ¤òÉé½ý¤·¤¿¡£¥¥ç¥¦¥¨¥¤¥¯¥í¡¼¥à¡Ê¹âÁÒÎÇµ³¼ê¡Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ìÍîÇÏ¡£ÇÏ¤Ï°Û¾õ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹âÁÒµ³¼ê¤ÏÎ¾Â¤òÉé½ý¤·¤¿¡£
¡ÚÊ¡ÅçµÇ°¡ÛÄÅÂ¼¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¤È¤³¤í¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×¥Ë¥·¥Î¥Æ¥£¥¢¥â¤¬½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¸åÂ³¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢3µ³¼ê¤ÎÆ±Æü3R°Ê¹ß¤Ëµ³¾èÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾è¤êÂØ¤ï¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÀÆü11·î23Æü¤ÎµþÅÔ¶¥ÇÏ¤Çµ³¾èÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤â¤¹¤Ù¤Æ¾è¤êÂØ¤ï¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ü¹¬±ÑÌÀµ³¼ê
¡¦µþÅÔ3R
4ÈÖ¡¡¥È¥ó¥Ç¥È¥ó¥Ç¥È¥ó¥Ç
¹¬±ÑÌÀµ³¼ê¡Ê56.0kg¡Ë¢ª ¹â¿ùÍùóÊµ³¼ê¡Ê56.0kg¡Ë
¡¦µþÅÔ7R
8ÈÖ¡¡¥¢¥í¥¬¥ó¥È¥·¥§¥¤¥à
¹¬±ÑÌÀµ³¼ê¡Ê54.0kg¡Ë¢ª Ä¹²¬Ä÷¿Îµ³¼ê¡Ê54.0kg¡Ë
¡¦µþÅÔ8R
2ÈÖ¡¡¥ê¥¢¥ë¥¯¥£¡¼¥ó
¹¬±ÑÌÀµ³¼ê¡Ê54.0kg¡Ë¢ª ¢¥ÅÄ»³²¢Í¤µ³¼ê¡Ê51.0kg¡Ë
¡¦µþÅÔ12R
15ÈÖ¡¡¥Ñ¥¯¥¹¥í¥Þ¡¼¥Ê
¹¬±ÑÌÀµ³¼ê¡Ê56.0kg¡Ë¢ª ÃÓÅº¸¬°ìµ³¼ê¡Ê56.0kg¡Ë
¡üÉÍÃæ½Óµ³¼ê
¡¦µþÅÔ9R
12ÈÖ¡¡¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¥¢¡¼¥È
ÉÍÃæ½Óµ³¼ê¡Ê56.0kg¡Ë¢ª ÉðËµ³¼ê¡Ê56.0kg¡Ë
¡ü¹âÁÒÎÇµ³¼ê
¡¦µþÅÔ3R
8ÈÖ¡¡¥Ú¥×¥Á¥É¥¨¥ì¥Î¥¢
¹âÁÒÎÇµ³¼ê¡Ê56.0kg¡Ë¢ª ÃÄÌîÂçÀ®µ³¼ê¡Ê56.0kg¡Ë