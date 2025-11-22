¡Ú¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Û¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò¾¡Íø¤·¤¿ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¡¢Âè7ÏÃ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é
¡¡11·î16Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÙÂè6ÏÃ½ªÎ»¸å¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬¡¢Âè7ÏÃ¤Ëºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÂè7ÏÃ¡Ø¸ý¼è¤ê¼°¡Ù¤Ë2025¥Ö¥ê¥À¡¼¥ºC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©¤·¤¿ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤É¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤« Å¨¤«Ì£Êý¤«¡ª¡©ÇÈÍð¤ÎÍ½´¶¡Ä¡×¤È¡¢¤³¤Î½©¡¢¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤òÍ½¹ð¡£¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬SNS¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¶¥ÇÏ³¦¤Î¥¬¥Á¥¤¥±¥á¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡ª¡×¡¢¡Ö¶¥ÇÏÌ±¤Ï¾¡ÉéÉþ¤ÇÂçÂÎ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡¢¡Ö¿ë¤ËÎÜÀ±·¯¤âÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¡¢¡Ö¿ë¤Ë¡ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÅÐ¾ì¤òÂÔ¤ÁÐÎ¤Ó¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡È¿Í¤ÈÇÏ¤Î20Ç¯¡É¤òÉÁ¤¯Âçºî¡£¼ç±é¤ÏºÊÉ×ÌÚÁï¡£¶¦±é¤Ë¤Ïº´Æ£¹À»Ô¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢¹õÌÚÆ·¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢°ÂÆ£À¯¿®¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢µÈÂôÍª¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¸¶ºî¤Ï»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤ª¤è¤ÓJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºî²È¡¦Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¡£