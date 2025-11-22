¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡Û²¤½£G1ÇÏ¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡¢Åìµþ2400m¤Ç¿¿²ÁÌä¤¦¡Ä¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤â½ç±þ
¡¡11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊG1¡Ë¤Ë½ÐÁöÍ½Äê¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Ä´¶µÇÏ¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡Ê¤»¤ó4ºÐ¡Ë¤Ï¡¢22Æü¤ËÇÏ¾ìÆâ¹ñºÝ±¹¼ËÆâ¤ÎÄÉÇÏ¾ì¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£µ³¾è¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°ÆüÆ±ÍÍ¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥í¥Ù¥ëÄ´¶µ½õ¼ê¡£
²¤½£Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤¬ÍèÆü
¡¡¥í¥Ù¥ë½õ¼ê¤Ï¡Ö¿©Íß¤âÎÉ¤¯¡¢¾õÂÖ¤âÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£º£Ä«¤ÏºòÆü¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ú¤á¤ÎÄ´¶µ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Î·Ê¿§¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±óÀ¬¸å¤Î½ç±þ¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÌÀÆü¤ÎÄ´¶µ¤âº£Æü¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿åÍËÆü¤ËÄ´¶µ»Õ¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤«ÌÚÍËÆü¤ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Èº£¸å¤ÎÍ½Äê¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡²¤½£Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Î¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤¬¡¢½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÅìµþ¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤«Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£