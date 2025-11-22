¡Ú´ØÅìÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÃÞÇÈÂç¤¬Î©Âç¤Ë°µ¾¡¡ªµÕÅ¾V¤ËË¾¤ß¡¡º£µ¨¤ÏÄëµþÂç¤â·âÇË¤Ç¡Ö¼«¿®¤¬¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¡×
¡¡¡þ¥é¥°¥Ó¡¼´ØÅìÂç³ØÂÐ¹³ÀïA¥°¥ë¡¼¥×¡¡ÃÞÇÈÂç64¡½3Î©Âç¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡Åìµþ¡¦ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡1ÇÔ¤ÎÃÞÇÈÂç¤¬Î©Âç¤ò64¡½3¡ÊÁ°È¾28¡½3¡Ë¤Ç°µÅÝ¤·¡¢º£µ¨5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£3¥È¥é¥¤º¹°Ê¾å¤Î¾¡Íø¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤â³ÍÆÀ¤·¡¢Áí¾¡¤ÁÅÀ28¤Ç»ÃÄê2°Ì¡£13µ¨¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ØË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡ÃÞÇÈÂç¤ÏÁ°È¾¡¢¼«¿Ø¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤ÁÆ±37Ê¬¤Î»þÅÀ¤Ç14¡½3¡£Æ±38Ê¬¤ËWTBÆâÅÄ¿µÇ·Êã¡Ê1Ç¯¡Ë¤¬Ìó40¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÈÁö¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Æ±¥í¥¹¥¿¥¤¥à¤ËSH¹â¶¶Í¤ÂÀÏ¯¼ç¾¡Ê4Ç¯¡Ë¤â²÷Áö¥È¥é¥¤¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÃÞÇÈÂç¤Î¹¶·âÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¸åÈ¾3Ê¬¤ËWTBÆâÅÄ¤¬¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤«¤é60¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÆÈÁö¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¡¢Æ±9Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥¹¥¯¥é¥à¤«¤éSH¹â¶¶¤¬¤³¤ÎÆü3ËÜÌÜ¤Î¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±12Ê¬¡¢SOÆêËÜ´´»ÖÏ¯¡Ê4Ç¯¡Ë¤Î¥¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤«¤éÁ°¿Ê¤·¤ÆWTBÆâÅÄ¤¬¤³¤ÎÆü4ËÜÌÜ¤Î¥È¥é¥¤¡£¤½¤Î¸å¤ÏÅ¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¥â¡¼¥ë¤Ç¥È¥é¥¤¤ò½Å¤Í¤Æ·×10¥È¥é¥¤¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï³«ËëÀï¤ÇÌÀÂç¤òÇË¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â·ÄÂç¤äÄëµþÂç¤ò·âÇË¤·¤Æ°ìÌö¡ÈÂæÉ÷¤ÎÌÜ¡É¤Ë¡£¼«ÎÏÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢23Æü¤ÎÁá·ÄÀï¤ÇÁáÂç¤¬ÇÔ¤ì¤ì¤ÐµÕÅ¾Í¥¾¡¤ÎË¾¤ß¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÅèºêÃ£Ìé´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÀ¼£¤äÄëµþ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤âÇ§¼±¤Ç¤¤¿¡£¼«¿®¤¬¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Èº£µ¨¤ÎÌö¿Ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢SH¹â¶¶¼ç¾¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À½¤Àµ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀÄ³ØÀï¡Ê12·î6Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£