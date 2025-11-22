¡ØÅ´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù²ÏÀ¾·ò¸ã¡¢ºÙÃ«²ÂÀµ¡¢Ä¹°æÎ¶Àã´ÆÆÄ¡¢¿·ºîÃ»ÊÔ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë´¶·ã¡¡°ËÆ£Íª»á¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ
¡¡À¼Í¥¤Î²ÏÀ¾·ò¸ã¡¢ºÙÃ«²ÂÀµ¡¢Ä¹°æÎ¶Àã´ÆÆÄ¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º ¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È -¾®¤µ¤ÊÄ©Àï¼Ô¤Îµ°À×-¡Ù¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù10¼þÇ¯µÇ°¿·ºîÃ»ÊÔ¡ÖËë´Ö¤ÎÜ¸¡×¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù»°Æü·î¡¦¥ª¡¼¥¬¥¹Ìò¤Î²ÏÀ¾¡¢¥ª¥ë¥¬¡¦¥¤¥Ä¥«Ìò¤ÎºÙÃ«¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÄ¹°æ´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¤Î°ËÆ£Íª»á¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£MC¤ÎÅ·ÄÅÈÓÂçÏº¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢¤¤¤Á¥ª¥¿¥¯¤È¤·¤ÆÇ®ÊÛ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ºÙÃ«¤Ï¡Ö¥é¥¤¥É¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ú¥ó¥¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥å¥Þ¥°¤ÎÏÃ¤òËÜÊÔÃæ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥°¥Ã¤ÈÍè¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥É¤ÎÊª¸ì¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤·¡£¡ØÅ´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤Ï»þÂå¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸ÊýË¡¤Ç¤º¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢Ä¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤ÐÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬Å´²ÚÃÄ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÆüËÜ¤Ç¸À¤¦¤ÈºäËÜÎ¶ÇÏ¤È¤«¡¢¿·ÁªÁÈ¤È¤«¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤¬°¼Ô¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£Å´²ÚÃÄ¤ÏÊª¸ì¾å¤Ç¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤¤¤¦É÷¤ËºÇ¸å¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò»×¤¦¤È²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¥é¥¤¥É¤Ï¥Ú¥ó¥¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¤¤¤¤¤ºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÀ¾¤Ï¡ÖËÍ¤¬¸«¤ëÁ°¤Ë¥¯¡¼¥Ç¥ê¥¢Ìò¤Î»ûºê¡ÊÍµ¹á¡Ë¤µ¤ó¤¬Àè¤Ë¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡ØºÇ¸å¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤â¡Ø¤¹¤´¤¯»×¹Í¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡£¤«¤Ê¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð»°Æü·î¤¬¶Ç¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ì¤ÐÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½¼ÂÌäÂê¤Ç¤«¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇËÍ¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤¹¤±¤É¶Ç¤âÊüÁ÷Åö»þ¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£»°Æü·î¤È¤·¤Æ¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»þÂå¤ËÂ³¤¤¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¸«¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È½Ò²û¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹°æ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ©ºîÅÓÃæ¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤«¤é¥é¥Õ¤¬¾å¤¬¤ëÅÙ¤Ë¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤â¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¤Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¡Ø¤³¤ì¤â¡Ù¡Ø¤³¤ì¤â¡Ù¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤É¤ó¤É¤óËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈËÍ¤¬°ËÆ£¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡ØÅ´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ä¡Ù¤È´¶ÌµÎÌ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËºÙÃ«¤Ï¡Ö¤ªÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÎÞ¤°¤àÊý¤â¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤Æ¼«Ê¬¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬±¿¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ë¡£²ÏÀ¾¤Ï¡Ö10Ç¯¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤òËÍ¤é¤È°ì½ï¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éºîÉÊ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÏÄ¹ÊÔ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£Ä¹°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö10¼þÇ¯¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤âºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ª¤«¤²¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¶¤â20¼þÇ¯¡¢30¼þÇ¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¬¥ó¥×¥é¤Î¡Ë¡ØMG 1/100 ¥¬¥ó¥À¥à¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹¥ë¥×¥¹¡ÙÈ¯Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Âç¤¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
