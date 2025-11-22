¡Ø³Ú±àÄÉÊü ¿´¤Î¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹¡ÙÍèÇ¯11·î¸ø³«¡¡PV²ò¶Ø¤Ç½Ð±é¤Ïº´ÁÒ°½²»¡¦Áá¸«º»¿¥¡¦ÀÄ»³µÈÇ½¡¦Å·¾ë¥µ¥ê¡¼
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø³Ú±àÄÉÊü¡Ù¤Î¿·ºî¡Ø³Ú±àÄÉÊü ¿´¤Î¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯11·î13Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÅÐ¾ì¤ÎºÇ¿·PV¡¦¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ëº´ÁÒ°½²»¡¦Áá¸«º»¿¥¡¦ÀÄ»³µÈÇ½¡¦Å·¾ë¥µ¥ê¡¼¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤¹¤²¤§¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø³Ú±àÄÉÊü ¿´¤Î¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹¡ÙPV
¡¡2014Ç¯11·î15Æü¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø³Ú±àÄÉÊü -Expelled from Paradise-¡Ù¤Ï¡¢µõÊ¥¸¼¡Ê¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹¡Ë¡ß¿åÅçÀºÆó¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·à¾ìºîÉÊ¡£¿ÍÎà¤¬ÆùÂÎ¤äÃÏµå¤ò¼Î¤Æ¡¢ÅÅÇ¾À¤³¦¥Ç¥£¡¼¥ô¥¡¤ÇÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¾Îñ2400Ç¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÁÔÂç¤ÊSFÅª¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¡¢ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Õ¥ë3DCG¥¢¥Ë¥á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¤Ï·à¾ì¸ø³«10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢11·î15Æü¤è¤ê2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ë¤Æ¡¢4K¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¥Ð¡¼¥ÈÈÇ¤ò¡Ø³Ú±àÄÉÊü -Impelled by 10th Anniversary-¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢Á´¹ñ34´Û¤Ç¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤ò³«ºÅ¡£¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î¼¡²óºî¡Ø³Ú±àÄÉÊü ¿´¤Î¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹¡Ù¤¬¸ø³«Í½Äê¤Ç¡¢¿åÅçÀºÆó´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢µÓËÜµõÊ¥¸¼¡Ê¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹¡Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥óã·Æ£¾»Ì¡¢²»³Ú¤ÎNARASAKI¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬ºÆ½¸·ë¤·¡¢¡È¤½¤ÎÀè¤Î¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¡É¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ÊÝ°Â¶É¤Î»°Åù´±¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ëÌò¤Ïº´ÁÒ°½²»¡£¥¢¥ë¥ÞÌò¤ÏÁá¸«º»¿¥¡£¥À¥Í¥ëÌò¤ÏÀÄ»³µÈÇ½¡£¤½¤·¤Æ´Ä¶Ä´ºº¶É°÷¤Î¥é¥°¥¨¥ëÌò¤ÏÅ·¾ë¥µ¥ê¡¼¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
