¡ØÅ´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù²ÏÀ¾·ò¸ã¡¢ºÙÃ«²ÂÀµ¡¢Ä¹°æÎ¶Àã´ÆÆÄ¡¢¿·ºîÃ»ÊÔ¤ÎÈëÏÃ¤¬Â³¡¹
¡¡À¼Í¥¤Î²ÏÀ¾·ò¸ã¡¢ºÙÃ«²ÂÀµ¡¢Ä¹°æÎ¶Àã´ÆÆÄ¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º ¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È -¾®¤µ¤ÊÄ©Àï¼Ô¤Îµ°À×-¡Ù¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù10¼þÇ¯µÇ°¿·ºîÃ»ÊÔ¡ÖËë´Ö¤ÎÜ¸¡×¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØÅ´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù²ÏÀ¾·ò¸ã¡õºÙÃ«²ÂÀµ¡õÄ¹°æÎ¶Àã´ÆÆÄ¤¬°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¥È¡¼¥¯
¡¡ÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù»°Æü·î¡¦¥ª¡¼¥¬¥¹Ìò¤Î²ÏÀ¾¡¢¥ª¥ë¥¬¡¦¥¤¥Ä¥«Ìò¤ÎºÙÃ«¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÄ¹°æ´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£10¼þÇ¯µÇ°¿·ºîÃ»ÊÔ¡ÖËë´Ö¤ÎÜ¸¡×¤ÏÂè°ì´ü¡¢ÂèÆó´ü¤Î´Ö¤ÎÏÃ¤Ë¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÄ¹°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µîÇ¯¤Ë¡ØÃ»ÊÔ¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¡£¤Ç¡¢²¬ÅÄ¡ÊËûÎ¤¡Ë¤µ¤ó¤¬¥¹¡¼¥Ä¤ÎÏÃ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢²¶¤¬Åá¤ÎÏÃ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤ÈºÇ½é¤Ë½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òº®¤¼¤Æ1ËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£ËÜÊÔ¤Î»þ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£²ÏÀ¾¤Ï¡ÖºÇ½é¤ËÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¼ýÏ¿¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤³¤òÁª¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£º£¡¢¤½¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡£¥Ñ¥ó¥Õ¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»°Æü·î¤Ç¸À¤¦¤ÈÅá¤ÎÏÃ¡£1´ü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ç¡Ø¤³¤¤¤Ä¤Î»È¤¤Êý¡¢¤ä¤Ã¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åá¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶¯¤¤¡£»°Æü·î¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É½¸ÃÄÀï¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ÎÅá¤â·ì¤¬ÉÕ¤¤¤Æ»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥ª¥ë¥¬¤ÎÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤ØÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¯¾ì½ê¤Ë¤Ï¿´¤â¤È¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åá¤¬ÅÓÃæ¤ÇÀÞ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é2´ü¤Î¥½¡¼¥É¥á¥¤¥¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«Êä´°¤µ¤ì¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ëç¥¤ËÍî¤Á¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÙÃ«¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ä¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥é¥¤¥É¤Ë¥·¥å¥Þ¥°¤òÅÏ¤¹¥·¡¼¥ó¤¬·ë¹½¥°¥Ã¤ÈÍè¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¡¢¤È¡£Æ¬¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤¹¤ë¤Î¤¬Á´ÏÃ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÍ¾·×¤ËÍè¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤¿»þ¤âºîÉÊ¤ò²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÄ¹°æ´ÆÆÄ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¤Ï¥¬¥Á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£ÆðÇÉ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¡¢10¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¿Í¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ´¤±´¶¤¬½Ð¤ë¤ß¤¿¤¤¤ËºîÉÊ¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£1´ü¤Î»þ¡¢2´ü¤Î»þ¤Ë¥ª¥ë¥¬¤Î¤ª¿¬¤òÇË¤ì¤¿¤éÂç¤Ò¤ó¤·¤å¤¯¤Ç¤¹¤è¡ª10Ç¯·Ð¤Ã¤Æµö¤µ¤ì¤ë½À¤é¤«¤µ¡£¤¢¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³°¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ³Ú¤·¤¤ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ãç´ÖÆâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ò¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËºÙÃ«¤Ï¡Ö¤ªÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÎÞ¤°¤àÊý¤â¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤Æ¼«Ê¬¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬±¿¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ë¡£²ÏÀ¾¤Ï¡Ö10Ç¯¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤òËÍ¤é¤È°ì½ï¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éºîÉÊ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÏÄ¹ÊÔ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£Ä¹°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö10¼þÇ¯¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤âºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ª¤«¤²¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¶¤â20¼þÇ¯¡¢30¼þÇ¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¬¥ó¥×¥é¤Î¡Ë¡ØMG 1/100 ¥¬¥ó¥À¥à¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹¥ë¥×¥¹¡ÙÈ¯Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Âç¤¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
