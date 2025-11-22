Ç®³¤±Ø¤Î¡ÈÄ¶Àä¤¹¤®¤ëÈ¯¼ÖÉ¸¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö´ñÀ×Åª¤ÊÍýÍ³¡×¤È¡¢À©ºî¼Ô¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö»×¤¤¡×¤È¤Ï
¤½¤Î¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢µÈß·Å¯É§¤µ¤ó¡£Ç®³¤±Ø¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëJRÅìÆüËÜ¤Î¼Ò°÷¤À¡£2007Ç¯¤Ë°Û¶È¼ï¤«¤éÅ¾¿¦¤·¡¢¶ÐÂ³18Ç¯ÌÜ¡£Ç®³¤±Ø¶ÐÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯¤«¤é¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï±¿Í¢¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ê¶ÈÌ³¤Ï¡¢²óÁ÷ÅÅ¼Ö¤Î¼ÖÆâÅÀ¸¡¡¢Ç®³¤±Ø¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÆÃµÞ¡ÖÍÙ¤ê»Ò¡×¤ÎÀÚ¤êÎ¥¤·¡¦Ï¢·ëºî¶È¤äÍ¶Æ³¡¢ÅÅ¼ÖÃÙ±ä»þ¤ÎÄ´À°¤Ê¤É¤À¡£¡È¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÀ¤Âå¡É¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÅ´Æ»¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÎó¼Ö¥¢¥¤¥³¥óÀ©ºîÃæ¤Î¡ÈÇ®³¤±Ø¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥Ã¥¿¡¼¡ÉµÈß·¤µ¤ó
¡ÖÇ®³¤±Ø¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥Ã¥¿¡¼¡×¤È¤Ï
¡ÖÈ¯¼ÖÉ¸¤ÎÀ©ºî¤Ï¶ÈÌ³¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ¼Ö¤ÎÅþÃå¤¬¾¯¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥«¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥·¥ã¥Ã¤È½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îó¼Ö¥¢¥¤¥³¥ó1¤Ä¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢º£¤Ï¤À¤¤¤Ö´·¤ì¤¿¤Î¤Ç20Ê¬¤¯¤é¤¤¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥½¥Õ¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥É¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¤¬512¿§¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢Îó¼Ö¤Î¼Ì¿¿¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¶á¤¤¿§¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÀÖ¤Ç¤â¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Ã¤Ý¤¤ÀÖ¡¢Çò¤Ã¤Ý¤¤ÀÖ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿§Áª¤Ó¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¿§¤Ë¤»¤º¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤òÊÂ¤Ù¤Æ¥¥é¥¥é¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Þ¥¹ÌÜ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âÄ´À°¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¼Â¤Ï¡¢Ç®³¤±Ø¤ÎÈ¯¼ÖÉ¸¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÁ°¤«¤éÎó¼Ö¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÎòÂå¤Î¼Ò°÷¤¿¤Á¤À¡£¡Ö¤³¤ì¤ò¥É¥Ð¡¼¥Ã¤ÈÊÂ¤Ù¤¿¤é¥¤¥±¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡×µÈß·¤µ¤ó¤Î¤½¤ó¤ÊÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Îó¼Ö¥¢¥¤¥³¥ó¤òÊÂ¤Ù¤¿È¯¼ÖÉ¸¤À¡£
¥½¥Õ¥È¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ä¥É¥Ã¥È³¨¤ÎÀ©ºî·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¼ñÌ£¤â¤Ê¤¤¡£Ç®³¤±Ø¶ÐÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÆÈ³Ø¤Ç¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
Îó¼Ö¥¢¥¤¥³¥ó¤òÊÂ¤Ù¤¿È¯¼ÖÉ¸¤òºÇ½é¤ËÀ©ºî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯½©¤Î¤³¤È¡£¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢µÈß·¤µ¤ó¤È¡¢µÈß·¤µ¤ó¤Î¸åÇÚ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ëº´Æ£¹¸¤µ¤ó¤Î2¿Í¤À¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¸µ±¿Å¾»Î¤Ç¡¢¹ñÅ´»þÂå¤ò´Þ¤á¤¿JR¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¤È¤Æ¤â¾Ü¤·¤¤¡£Îó¼Ö¥¢¥¤¥³¥ó¤¬Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Áë¤Î¿ô¤Þ¤ÇÀµ³Î¤ËºÆ¸½¤¹¤ëÈà¤ÎºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤âÂç¤¤¤¡£
2¿Í¤Ç44¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤òÀ©ºî¤·¤¿¤¬¡¢´°À®¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢1¤Ä20Ê¬¤Î·×»»¤Ç¤â15»þ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤ë¡£ÅöÁ³¤À¤¬»Ä¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Îó¼Ö¥¢¥¤¥³¥ó¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤äÇ®³¤±Ø¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹ðÃÎ¤òÌÜÅª¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎPR¸ú²Ì¤âÆÀ¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢»×¤¤¤Ä¤¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢À©ºî¼Ô¤Î¿ÍÊÂ¤Ç¤Ê¤¤¥»¥ó¥¹¡¢µ»½Ñ¤¬É¬Í×¤À¡£¼þ°Ï¤ÎÍý²ò¤âÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ï«¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤¡Ö»×¤¤¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
Ç®³¤±Ø¤ÎÈ¯¼ÖÉ¸¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤¬Á´¤Æ¤½¤í¤¤¡¢´ñÀ×Åª¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤À¡£
È¯¼ÖÉ¸¤¬3¿§¤«¤é512¿§¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¤Ë
µÈß·¤µ¤ó¤¬Ç®³¤±Ø¶ÐÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¤Ï¡¢Ç®³¤±Ø¤ÎÈ¯¼ÖÉ¸¤Ï3¿§LED¤À¤Ã¤¿¡£JRÅìÆüËÜ´ÉÆâ¤Ç512¿§LED¤ÎÈ¯¼ÖÉ¸¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ø¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£
Èà¤Ï¡¢3¿§LED¤Î¤³¤í¤«¤é¸ÄÀÅª¤ÊÈ¯¼ÖÉ¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÅìËÌPR¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤·¤¿¡Ö¤Ê¤Þ¤Ï¤²¡×¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ê¤É¤À¡£¤½¤ì¤é¤Ï¼ÒÆâSNS¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢Å´Æ»¹¥¤¤Ê¼Ò°÷¤¿¤Á¤«¤éÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£Ç®³¤±Ø¤ÎÈ¯¼ÖÉ¸¤¬¡Ö¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤³¤È¤¬¡¢¥Õ¥ë¥«¥é¡¼LEDÆ³Æþ¤Î1¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç®³¤±Ø¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£JRÅìÆüËÜ´ÉÆâ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î±Ø¤Ç¤Ï¡¢È¯¼ÖÉ¸¤ÎÉ½¼¨¤Ï¼ÒÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¼«Æ°À©¸æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Ç®³¤±Ø¤ÏJRÅìÆüËÜ¤ÈJRÅì³¤¤Î¶³¦±Ø¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Á´¤Æ±Ø¤Ç¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÁàºî¤Î¤¿¤á¡¢¼«Í³¤ËÈ¯¼ÖÉ¸¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
À©ºîÊª¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤
Ç®³¤±Ø¤Ç¤Ï¡¢LEDÈ¯¼ÖÉ¸¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢²þ»¥ÏÆ¤Ê¤É¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¹õÈÄ¥¢¡¼¥È¤â¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤Î¹õÈÄ¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢µÈß·¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡¢¡Ö¤¢¤¿¤æ´Ý¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Ç®³¤±Ø¶ÐÌ³¤Î¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ëÀî°æÍÚ¤µ¤ó¤Î3¿Í¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Î×»þÎó¼Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¤ê¡¢Ç®³¤½Ð¿È¤ÎÎÏ»Î¡¦Ç®³¤ÉÙ»Î´Ø¤ÎÀ±¼èÉ½¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢½Õ¤Ë¤Ï¼õ¸³À¸¤Ø¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·Ç¤²¤¿¤ê¤È¡¢ÌÜÅª¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£È¯¼ÖÉ¸¤ÈÏ¢Æ°¤·¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¹ðÃÎ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
²áµî¤ËÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡ÖÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¾Ã¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î1¤Ä¤¬¡¢2021Ç¯¤ËÇ®³¤¤Î°ËÆ¦»³¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÅÚÀÐÎ®ºÒ³²¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£
3Ç¯Á°¤ËÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢È¯À¸Æü¤Ç¤¢¤ë7·î3Æü¤ä¡¢µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î·îÌ¿Æü¤Ê¤É¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¹õÈÄ¤Ë¤Ï°ËÆ¦»³¤Î³¤¤«¤é¾º¤ëÄ«Æü¤È¡¢Å·¤Ë¾å¤ëÍÙ¤ê»Ò¹æ¤¬Áë±Û¤·¤ÎÉ÷·Ê¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¡¢¡ÖNew Dawn of Atami Izusan¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þ¡¢Ç®³¤±Ø¤Ç¤Ï°ËÆ¦»³¤Î´Ñ¸÷»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¡¢PRÆ°²è¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£Æ°²è¤ÎÊÔ½¸ºî¶È¤â½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î±Ø¤È¤·¤Æ°ËÆ¦»³¤ÎÉü¶½¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¹ç¤ï¤»¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¹õÈÄ¥¢¡¼¥È¤Ë¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Å´Æ»4¼Ò¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿ÍýÍ³
¸½ºß¸«¤é¤ì¤ëJRÅìÆüËÜ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖTOHOKU Relax¡×¤òPR¤¹¤ëÈ¯¼ÖÉ¸¤Ë¤Ï¡¢4¼Ò¤ÎÎó¼Ö¥¢¥¤¥³¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º¸¤«¤éJRÅìÆüËÜ¡¢JRÅì³¤¡¢°ËÆ¦µÞ¹Ô¡¢°ËÆ¦È¢º¬Å´Æ»¤Ç¡¢³Æ¼Ò¤Î¼ÖÎ¾¤¬4¤Ä¤º¤ÄÊÂ¤Ö¡£
°ËÆ¦È¢º¬Å´Æ»¤Ï¡¢Ç®³¤¤«¤é2¤ÄÌÜ¤Î»°Åç±Ø¤«¤é½¤Á±»û±Ø¤Þ¤Ç¤ò·ë¤Ö½ÙÆ¦¡Ê¤¹¤ó¤º¡ËÀþ¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯¼ÖÉ¸¤ÇJRÅì³¤¡¢°ËÆ¦µÞ¹Ô¤Î¼ÖÎ¾¥¢¥¤¥³¥ó¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç®³¤±Ø¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ËÆ¦È¢º¬Å´Æ»¤Î¼ÖÎ¾¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Å´Æ»³Æ¼Ò°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë°ËÆ¦¡×¤Ç°ËÆ¦¥¨¥ê¥¢¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£µÈß·¤µ¤ó¤¬È¯¼ÖÉ¸¤ä¹õÈÄ¥¢¡¼¥È¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç®³¤±Ø¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÅ´Æ»²ñ¼Ò¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÇ®³¤¤ò¡¢°ËÆ¦¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤Î»×¤¤¤«¤é¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¤¤¤º¤ì¼«Ê¬¤¬°ÛÆ°¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÈ¯¼ÖÉ¸¤òÇ®³¤±Ø¤ÎÅÁÅý¤È¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËºîÉÊ¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×µÈß·¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ËèÆüÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëÇ®³¤±Ø¡£Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¾¯¤·Â¤ò»ß¤á¤Æ¡¢»×¤¤¤Î¹þ¤â¤Ã¤¿¡ÖÄ¶Àä¤¹¤®¤ë¡×È¯¼ÖÉ¸¤È¹õÈÄ¥¢¡¼¥È¤òÄ¯¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ºÙÃ«Ä«»Ò
¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹ÊÔ½¸¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡£»¨»ï¡¢Web¡¢¹¹ðÅù¤Çµ»öÊÔ½¸¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¡¢¼èºà¡¢¼¹É®¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤ë¡£Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä´±¸øÄ£¤Î´Ñ¸÷¥µ¥¤¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌó10Ç¯´ÖÃ´Åö¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó·Ð¸³¤âËÉÙ¡£2021Ç¯¤è¤êÇ®³¤ºß½»¡£
(Ê¸:ºÙÃ« Ä«»Ò)