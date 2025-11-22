¡Ú±¿µ¤¾å¾º¡Û11·î24Æü¤Ï¡Ö3¤Ä¤ÎµÈÆü¡×¤¬Æ±»þÅþÍè¤¹¤ë¥È¥ê¥×¥ë³«±¿Æü¡ª ¶â±¿¤ò¾å¤²¤ë¹ÔÆ°¤È¤Ï¡©
2025Ç¯11·î24Æü¤Ï¡¢¡Ö°ìÎ³ËüÇÜÆü¡×¡ÖÊìÁÒÆü¡×¡ÖÅ·°ìÅ·¾å¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎµÈÆü¤¬Æ±»þ¤ËË¬¤ì¤ë¡¢¤È¤Æ¤â±ïµ¯¤Î¤¤¤¤¥È¥ê¥×¥ë³«±¿Æü¤Ç¤¹¡£
¡Öº£Ç¯Ãæ¤Ë²¿¤«¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¤³¤ÎÆü¤Ë¡ª ¤É¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤Ç¤â¡¢¾Íè¡¢ËüÇÜ¤ÎÀ®²Ì¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆÃÊÌ¤Ê1Æü¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë3¤Ä¤ÎµÈÆü¤ÎÆÃÄ§¤È¡¢¡Ö¤ä¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤È¡×¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ê¤¤¤¤Êý¸þ¤ØÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ìÎ³ËüÇÜÆü¡Ê¤¤¤Á¤ê¤å¤¦¤Þ¤ó¤Ð¤¤¤Ó¡Ë¤È¤Ï¡¢¡Ö°ìÎ³¤ÎÌâ¡Ê¤â¤ß¡Ë¤¬ËüÇÜ¤Ë¤â¼Â¤ê¡¢Âç¤¤¯Î©ÇÉ¤Ê°ðÊæ¤Ë°é¤Ä¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡¢Êª»ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ËÈó¾ï¤Ë±ïµ¯¤Î¤¤¤¤Æü¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ä½ÅÍ×¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼ñÌ£¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤ä¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Î³Ø¤Ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÎ³ËüÇÜÆü¤Ï¶â±¿¤¬¹â¤Þ¤ëÆü¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢Éû¶È¤Ê¤É¡¢¾Íè¤Î¶âÁ¬Åª¤ÊË¤«¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥Ù¥¹¥È¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ä¤¬¤ÆÂç¤¤ÊÍø±×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤´Íø±×¤¬¡ÖËüÇÜ¡×¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿µ¤¤ò¹â¤á¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¿À¼Ò¤Çµ§´ê¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ÊìÁÒÆü
ÊìÁÒÆü¡Ê¤Ü¤½¤¦¤Ë¤Á¡Ë¤Ï¡¢Îñ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¼·²Õ¤ÎÁ±Æü¡Ê¤Ê¤Ê¤³¤Î¤¼¤ó¤Ë¤Á¡Ë¡×¤Î1¤Ä¡£¡ÖÅ·¤¬¿Í¡¹¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¡¢»ü¤·¤àÆü¡×¤È¤µ¤ì¤ëµÈÆü¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ë»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Å·¤Î·Ã¤ß¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢²ÈÄí¤ä°¦¾ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ËºÇÅ¬¤ÊÆü¤Ç¡¢·ëº§¤äÆþÀÒ¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡¢¹ðÇò¤Ê¤É¡¢Îø°¦¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÂçÀÚ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½Ð»º¤ä»Ò°é¤Æ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿°ú¤Ã±Û¤·¡¢¿·µï¤Î¹ØÆþ¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤É¡¢½»¤Þ¤¤¤ä²ÈÂ²¤Ë´Ø¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂç»ö¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹·è°Õ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊìÁÒÆü¤Ï¡ÖËüÊª¤¬²ê¿á¤¡¢ÈË±É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëµÈÆü¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¯¶È¤ä³«¶È¡¢²ñ¼ÒÀßÎ©¤Ê¤É¡¢Âç¤¤¯È¯Å¸¤µ¤»¤¿¤¤Êª»ö¤Ë¤â¤´Íø±×¤Î¤¢¤ëÆü¤Ç¤¹¡£
¢§Å·°ìÅ·¾å
Å·°ìÅ·¾å¡Ê¤Æ¤ó¤¤¤Á¤Æ¤ó¤¸¤ç¤¦¡Ë¤È¤Ï¡¢Êý°Ì¤Î¿ÀÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅ·°ì¿À¡Ê¤Æ¤ó¤¤¤Ä¤¸¤ó¡Ë¡×¤¬ÃÏ¾å¤òÎ¥¤ì¤ÆÅ·¤ËÌá¤ë¡¢16Æü´Ö¤ÎÆÃÊÌ¤Ê´ü´Ö¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÅ·°ìÅ·¾å¤Ï¡¢11·î20Æü¤«¤é12·î5Æü¤Þ¤Ç¡£
ÉáÃÊ¡¢Å·°ì¿À¤¬ÃÏ¾å¤Ë¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢¤½¤ÎÊý°Ì¤Ø¸þ¤«¤¦¤ÈºÒ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Å·°ì¿À¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤ë¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤âµÈ¤È¤µ¤ì¤ëµ®½Å¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡£Êý°Ì¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«Í³¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤ä°ú¤Ã±Û¤·¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÜÆ°¤òÈ¼¤¦¹ÔÆ°¤Ï¤³¤Î´ü´Ö¤¬ºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å·°ìÅ·¾å¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡ÖÆüÍ·¿À¡Ê¤Ë¤Á¤æ¤¦¤·¤ó¡Ë¡×¤¬²È¤òË¬¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÍ·¿À¤ÏÀ¶·é¤ÇÀ°¤Ã¤¿´Ä¶¤ò¹¥¤à¿ÀÍÍ¤Ç¡¢²È¤¬±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉÔ±¿¤ò¾·¤¯¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Ï½»¤Þ¤¤¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢³«±¿¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¿å²ó¤ê¤Ï¼Ùµ¤¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÇÓ¿å¹Â¤Ê¤É¤òÃúÇ«¤ËÁÝ½ü¤·¤Æ¡¢ÆüÍ·¿À¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À¶·é¤Ê¶õ´Ö¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤¤¤¤±¿µ¤¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢Å·°ìÅ·¾å¤â½Å¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ä°ÜÅ¾¡¢¿À¼Ò¤Ø¤Îµ§´ê¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¸þ¤«¤¦Àè¤¬Á´¤ÆµÈ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð¸þ¤¤¤¿Àè¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Êµ¤ÉÕ¤¤ä½Ð²ñ¤¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¤ä¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤È¡Û
¡¦¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤¹¤ë
¡¦¼ñÌ£¤ä½¬¤¤»ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë
¡¦³«Å¹¡¢³«¶È¤¹¤ë
¡¦¿·µ¬»ö¶È¤ò»Ï¤á¤ë
¡¦²ñ¼Ò¤ÎÅÐµ¤ò¤¹¤ë
¡¦Åê»ñ¤ò¤¹¤ë
¡¦Éû¶È¤ò»Ï¤á¤ë
¡¦¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ë
¡¦°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ë
¡¦Î¹¹Ô¤ò¤¹¤ë
¡¦°ÜÅ¾¤ò¤¹¤ë
¡¦¿·µï¤Î¹ØÆþ¤ä¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤¹¤ë
¡¦ÆþÀÒ¤ä¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡¢¹ðÇò¤ò¤¹¤ë
¡¦¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë
¡¦¤ª½Ë¤¤»ö¤ò¤¹¤ë
¡Ú¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È¡Û
¡¦¿Í¤Ë¤¦¤½¤ò¤Ä¤¯
¡¦¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë
¡¦¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¤¹¤ë
¡¦¼Ú¶â¤ä¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à
¡¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¸À¤ä»×¹Í¤ò¤¹¤ë
¡¦¤±¤ó¤«¤ò¤¹¤ë
¡¦¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤¹
¡¦¿´ÇÛ¤äÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤ë
¡¦¿Í¤Î°¸ý¤ò¸À¤¦
¡¦Éô²°¤ò±ø¤·¤Æ¤¤¤ë
2025Ç¯¤â»Ä¤ê¤¢¤ÈÌó1¥«·î¡£Ç¯Æâ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤âÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¡Ö¤ä¤ë¡×¤È·è¤á¤Æ°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¤½¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤Ø¤ÈÆ°¤«¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£³«±¿Æü¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢Ì¤Íè¤¬¤è¤êÌÀ¤ë¤¯³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§ÌÚÂ¼ Í§Æà ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
³«±¿Æü¤ä³«±¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È½ä¤ê¡£³«±¿¹ÔÆ°¤òÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ»ö¤ò¼¹É®¡£(Ê¸:ÌÚÂ¼ Í§Æà)
