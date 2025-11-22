37Ç¯´Ö¶µ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿»ä¡£22ºÐ¤Î¤È¤1¥«·î¤À¤±Ç¯¶âÌ¤²ÃÆþ¡Ä¡Äº£¤«¤é¤Ç¤âÊ§¤¦°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ë¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢²áµî¤Ë1¥«·î¤À¤±Ç¯¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢22ºÐ¤Î¤È¤¤ËÌ¤²ÃÆþ¤À¤Ã¤¿1¥«·îÊ¬¤Î¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶âÉôÊ¬¡Ë¤Î¼õµë³Û¤ò¾¯¤·Áý¤ä¤»¤Þ¤¹¡£
Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¡¢40Ç¯´Ö¡Ê480¥«·î¡Ë¤Î²ÃÆþ¤ÇËþ³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¤Ç¼¤¬1¥«·î¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎËþ³Û¤ÏÇ¯³Û83Ëü1700±ß¡£
Ì¤Ç¼¤¬1¥«·î¤¢¤ë¤È¡Ä¡Ä
83Ëü1700±ß¡ß¡Ê479/480¡Ë¡á82Ëü9967±ß
¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó1730±ß¡¿Ç¯¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Î¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ï·î³Û1Ëü7510±ß¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢10Ç¯°Ê¾åÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ð¸µ¤¬¼è¤ì¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
60ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢65ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÇ¤°Õ²ÃÆþÀ©ÅÙ¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¶õÇò´ü´Ö¤òËä¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤Ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶âÉôÊ¬¤ÏÄ¾ÀÜÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¤¬·Ð²áÅª²Ã»»¤È¤·¤ÆÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼êÂ³¤ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
Q¡§¹â¹»Â´¶È¸å¤¹¤°¤Ë¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤ê¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¡£22ºÐ¤Î¤È¤1¥«·î¤À¤±¶õÇò´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±Ç¯¶â¤ò¸å¤«¤éÊ§¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ö¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤ê¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ¯¤¤Ê¤¬¤éÄÌ¿®Âç³Ø¤Ç¶µ°÷ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Â´¶È¸å¤Ë¶µ°÷¡ÊÃÏÊý¸øÌ³°÷¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î3·î¤Ç37Ç¯´Ö¤Î¶ÐÌ³¤ò½ª¤¨Âà¿¦¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶âÌ¤²ÃÆþ¡Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£22ºÐ¤Î¤È¤¤Ë1¥«·î¤À¤±Ç¯¶â¤Î¶õÇò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤¢¤È¤«¤é»ÙÊ§¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡Ê¤¿¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë
A¡§Ï·ÎðÇ¯¶â¤ò10Ç¯°Ê¾å¼õ¤±¼è¤ë¸«¹þ¤ß¤Ê¤é¡¢1¥«·îÊ¬¤Î¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤¿¡¼¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò°÷»þÂå¤È¡¢¶¦ºÑÇ¯¶â¡Ê¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ¤Î´ü´Ö¡Ë37Ç¯¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËÏ·ÎðÇ¯¶â¤Î¼õµë»ñ³Ê´ü´Ö¡ÊÄÌ»»10Ç¯°Ê¾å¡Ë¤Ï½½Ê¬¤ËËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡Ö1¥«·î¤Î¶õÇò¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õµë»ñ³Ê¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
