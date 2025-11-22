Âè15²óÁ´¹ñ±¿Æ°²ñ¤¬ÊÄËë¡¢¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤Îº£¸å¤Î¶¨ÎÏ¤Ë»öÎã¡½Ãæ¹ñ
¹Åì¾Ê¿¼¥»¥ó»Ô¤Ç¤Ï11·î21Æü¡¢Âè15²óÁ´¹ñ±¿Æ°²ñ¤ÎÊÄ²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤È´ÑµÒ¤¬³¤ÊÕ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸¤¤¡¢¹Åì¡¢¹á¹ÁÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¡¢¥Þ¥«¥ªÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¤Î¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢3ÃÏ°è¤¬¶¦ºÅ¤·¤¿¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¤ÎÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³¤ÊÕ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï³¤¤È¶õ¤¬Ëë¤Ë¡¢ÅÔ»Ô¤¬ÇØ·Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍªÁ³¤¿¤ë¥Á¥§¥í¤Î²»¤¬Î®¤ì¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Âè15²óÁ´¹ñ±¿Æ°²ñ¤ÎÀ»²Ð¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÄ²ñ¼°¤ÎÊ¸²½·Ý½Ñ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢½Ð±é¼Ô¤é¤Ï²Î¤ÈÍÙ¤ê¤Ç¡¢¡ÖÌ´ÄÉ¤¤¿Í¡×¤¬¸Î¶¿¤òÃÛ¤¯µ±¤«¤·¤¤³¨´¬¤È¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÀ¸ÂÖ¡¢¿Í¤ÈÊ¸²½¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë»þÂå¤ÎÉ÷ËÆ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¹Åì¡¢¹á¹Á¡¢¥Þ¥«¥ª¤Î3ÃÏ°è¤¬½é¤á¤Æ¶¦ºÅ¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¥ë¡¼¥ë¤ÎÄ´ÏÂ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö°ì¹ñÆóÀ©ÅÙ¡×¤ÎÀ©ÅÙ¤Î¶¯¤ß¤ò½½Ê¬¤Ë¼¨¤·¡¢¹Åì¡¢¹á¹ÁÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¡¢¥Þ¥«¥ªÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¤Î¾Íè¤Î¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÆ¸½²ÄÇ½¤ÇÉáµÚ²ÄÇ½¤Ê¼ÂÁ©»öÎã¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë