¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥Ë¥·¥À¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È¤¿¤À¤¿¤À¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ºÜ¡Ö¥é¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥·¥À¤È¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹ÂçÁ´¡ª¡Ù¡×¡£
ÆÃ¤Ë¤ªÇº¤ß¤Ë¤ÏÅú¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÅú¤¨¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤¤·¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤¿¤À¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î¡¢ÏÃ¤ò¡¢¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚNo.016¡Û
¡½¡½Á°²ó¡¢Á°¡¹²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥²¥¹¥È¤Ï30Âå½÷À¤ÎP¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£½÷À¤Ï¥¤¥Êý¤Ë¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÃËÀ¤Ï¥¤¥Êý¤¬´ðËÜÅª¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤é±é½Ð¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¡©¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥·¥À¡¡ÃËÀ¤Ë¤â¤Ç¤¤ë±é½Ð¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£P¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¼ÍÀº¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
P¤µ¤ó¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¼ÍÀº¤·¤Æ¤Û¤·¤¤!?
¥Ë¥·¥À¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¼ÍÀº¤·¤¿¸å¤ËÎÏ¿Ô¤¤Á¤ã¤¦¤È¤«¡£ÃËÀ¤Ã¤Æ¼ÍÀº¤Ï¤¹¤ë¤«¤é¡Ö¥¤¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡×¤È¤«¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼ÍÀº°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥¨¥í¤¤±é½Ð¤Ï²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¡£ÃË¤â±éµ»¤¹¤Ù¤¤«¤â¤Ê¤Ã¤Æ
P¤µ¤ó¡¡¤¦¤ï¡¼¡¢ÃËÀ¤Ë¤â±éµ»¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥Ë¥·¥À¡¡±éµ»¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¡£
P¤µ¤ó¡¡¡ÖÃËÀ¤Ï¼ÍÀº¤Î½Ö´Ö¤ËIQ2¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¸ÀÀâ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¥¢¥Û¤Ã¤Ý¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤éÊÌ¤Ë²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤È¤«¤ÏËèÆüÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¥Ô¥·¥Ã¤È¥¹¡¼¥ÄÃå¤Æ¡¢·É¸ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»È¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤ó......¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡¢½÷À¤Ï³§¹¥¤¤À¤È»×¤¦¡£¡ÖÉáÃÊ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¿Í¤¬IQ2¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ÏÄ¶¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£´ðËÜÅª¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¸¶°ø¤Ë¼«Ê¬¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
P¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤È¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÇ¾¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤¸¤ã¤¢±éµ»¤¹¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢IQÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤ò½Ð¤»¤Ð½÷À¤Ï´î¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
P¤µ¤ó¡¡¤«¤ï¤¤¤¤IQ¤ÎÄã¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡£¸Â³¦¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÃË¤À¤±¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î¤È¤¤Ë¿È¤Î¾æ¤Ç¤Õ¤ë¤Þ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ª¤«¤·¤¤¤Ã¤¹¤â¤ó¤Í¡£
P¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£½÷À¤âÁ´Á³Í¾Íµ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢ÃËÀ¤âÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë´¶¤¸¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£
¥Ë¥·¥À¡¡À¼¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
P¤µ¤ó¡¡¤½¤ó¤Ê¤óÇúÓÃ¤®¤À¤í¡£
¥Ë¥·¥À¡¡ÇúÓÃ¤®¤À¤í¡©¡Ê¾Ð¡Ë
P¤µ¤ó¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãÓÃ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤Ï¡¼¤ó¡¢¤¦¤Õ¡¼¤ó¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¥¤¥ä¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÃËÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡Ö±éµ»¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡×¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê°à¤¨¤Á¤ã¤¦½÷À¤ÎÓÃ¤®À¼¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¥°¥Ã¤È¤¯¤ëÓÃ¤®À¼¤È¡¢¤³¤Ê¤¤ÓÃ¤®À¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
P¤µ¤ó¡¡½÷À¤â¡Ö»ÒµÜ¤ËÍè¤ë......¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÓÃ¤®À¼¤È¤«¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥·¥À¡¡»ÒµÜ¤Ë¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤«¤¢¡£
P¤µ¤ó¡¡¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¥¥â¤¤¸ÀÍÕ¤Î¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤½¤ì¤¤¤¤±öÇß¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ö¿Í¤â¤¤¤Æ¡£Á°¼Ô¤Ï°ìÀ¸¡¢½÷»Ò²ñ¤Ç¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥»¥Ã¥¯¥¹Ãæ¤Ë¸À¤Ã¤¿Ã±¸ì¤¬¤¢¤ÀÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤³¤¨¤¨¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ½÷»Ò²ñ¤Ç¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡£
P¤µ¤ó¡¡¤½¤ì¤³¤½½÷ÀÍÑÉ÷Â¯¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯¥Ë¥·¥À¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤µ¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤½¤ì¤¹¤´¤¤¤ï¤«¤ë¤Ê¡¼¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£
¥¤¥±¥á¥ó¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¸«¤¿ÌÜ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¿ÃËÀ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö½÷À¤Ï¤³¤ì¤ò¤µ¤ì¤¿¤é´î¤Ö¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»ä¤¬Íê¤ó¤ÀÃËÀ¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó´é¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥ì¥¤¤Î¸å¤ËÅº¤¤¿²¤·¤ÆÆ¬¤ò¤Ê¤Ç¤Ê¤¬¤é¡Ö¤µ¤Ã¤¤Ï¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤Í♡¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡Á......¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤¢¡¼¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Á¤ç¤Ã¤È±Ä¶È´¶¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
P¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Û¥¹¥È¤È¤«¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤ÆÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÓÃ¤®À¼¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥·¥À¡¡ÆüËÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤À¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÃË»ù¤¿¤ì¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹¤¬¼çÎ®¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö´Å¤¨¤ó¤Ê¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¹Í¤ÎÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é¡¢ÓÃ¤°¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
P¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ë¥·¥À¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥¯¥¹Ãæ¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¹¡©
¥Ë¥·¥À¡¡¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
P¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤è¤¯YouTube¤Ç¥»¥Ã¥¯¥¹¥æ¡¼¥â¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥»¥Ã¥¯¥¹Ãæ¤Ë¥Ü¥±¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤¢¤ì¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Ö¥¦¥±¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥·¥ã¥ï¡¼¤È¤«Íá¤Ó¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢´°Á´¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ö¤è¤·¡¢¤¸¤ã¤¢¿²¤è¤Ã¤«¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ä¤Ä¤È¤«¡£
P¤µ¤ó¡¡¤½¤ì¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¥Ë¥·¥À¡¡¤½¤ì¤¯¤é¤¤¸À¤¨¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë´¶¤¸¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤«¡¢¼Çµï¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÐíâ×¤Ë¶á¤¤¤«¤â¡¢¥Ü¥±¤ë¤Ã¤Æ¡£
¡Ö¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¡£¤³¤ì¤â¥»¥Ã¥¯¥¹Ãæ¤Ê¤Î¤Ë¿È¤Î¾æ¤Ç¤Õ¤ë¤Þ¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸»×¹Í¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡½¡½¼¡²ó¤â°ú¤Â³¤P¤µ¤ó¤È¡£¼¡¤Ï¡¢ÌÑÁÛ¤ÎÀÊÊ¤È¸½¼Â¤ÎÀÊÊ¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ë¥·¥À¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë
1994Ç¯7·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»³¸ý¸©±§Éô»Ô½Ð¿È¡£2014Ç¯¡¢¥µ¡¼¥ä¤È¤È¤â¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥é¥é¥ó¥É¡×¤ò·ëÀ®¡£Ãø½ñ¤Ë¾®Àâ½¸¡ØÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡Ù¡Ø¤¿¤À·¯¤Ë¹¬¤¢¤é¤ó¤³¤È¤ò¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â³ÑÀî½ñÅ¹¡Ë
