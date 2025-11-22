¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡Ë

¡¡£²£²Æü¸áÁ°£±£±»þ£²£µÊ¬¤´¤í¡¢²£¿Ü²ì»ÔÄÅµ×°æÉÍ³¤´ß¤Î²­¹ç¤Ç¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥µ¡¼¥Õ¥£¥óÃæ¤ÎÃËÀ­¤«¤é¡ÖÃç´Ö¤¬²­¹ç¤Ç¿Í¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡×¤È£±£±£¸ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¡¡²£¿Ü²ì³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³¤´ß¤«¤éÌó£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î³¤¾å¤ËÃËÀ­¤¬ÉºÎ®¡£Æ±ÊÝ°ÂÉô¤Î½ä»ëÄú¤Ë°ú¤­ÍÈ¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡Æ±ÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï£¶£°Âå°Ê¾å¤È¤ß¤é¤ì¡¢¿ÈÄ¹£±£¶£´¡¦£µ¥»¥ó¥Á¡£¥ª¥ê¡¼¥Ö¿§¤ÎÄ¹¥º¥Ü¥ó¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡£±£µÆü¤ËÆ±»ÔÌîÈæ³¤´ß¤Ç¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ü¡¼¥È¤Ç²­¹ç¤Ë½Ð¤¿ÃËÀ­¤Îµß½õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ü¡¼¥ÈÅ¹¤ÎÃËÀ­Å¹¼ç¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ÊÝ°ÂÉô¤ÏÆ±°ì¿ÍÊª¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£