¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸åÆ£¿¿´õ¡Ê£´£°¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥Ê£Í£Í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Æ£Õ£Õ£Ò£Ù£Õ£Õ£Æ£Å£Ó¡¡£µ¡¥£°¡¥£²£°£²£µ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö£Æ£Õ£Õ£Ò£Ù£Õ£Õ£Æ£Å£Ó¡×¤Ï¡ÖÉ÷Î®¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤ÎÍ»¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£
¡¡¸åÆ£¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¸åÆ£¤¬£Ö£Ô£õ£â£å£ò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Ö¤¤¤´¤Þ¡×¡Ê£Ö¸åÆ£¿¿´õ¡Ë¤È½é¶¦±é¤·¤¿¡£
¡Ö£×£è£é£ã£è¡©¡×¤ò²Î¤¤¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹ë²Ú¤Ç¤¹¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÊý¤â¥Ö¥ï¡¼¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤Ä¯¤á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾åµ¡·ù¡£´ÑµÒ¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥È¤·¤Æ¡ª¡×¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÅú¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤Ö¤¤¤´¤Þ¡×¡Ê£Ö¸åÆ£¿¿´õ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¸åÆ£¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡££²¿ÍÊÂ¤Ö¤Î¤ÏÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«°ÊÍè¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤È¤â¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤È£Ì£Ï£Ö£Å¡×¡¢¡ÖÎø°¦¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó£²£±¡×¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¸å¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡ÖÀµÄ¾¥ê¥Ï¤Î»þ¡¢¿·ÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡º£¤Þ¤ÇÎ©¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈËÜÅö¤Ë°ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£