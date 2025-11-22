¡ÚÅ·¹ÄÇÕ¡Û¿À¸Í£Ä£Æ¼ò°æ¹âÆÁ¡¡Ï¢ÇÆÆ¨¤·ÀÕÇ¤ÄË´¶¡ÖÉ¬Í×¤ÊÎÏ¤ò½Ð¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡£Ê£±¿À¸Í¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ¼ò°æ¹âÆÁ¡Ê£³£´¡Ë¤¬¡¢Å·¹ÄÇÕÏ¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿ÀÕÇ¤¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿À¸Í¤Ï£²£²Æü¡¢Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¡Ê¹ñÎ©¡Ë¤Ç£Ê£±Ä®ÅÄ¤Ë£±¡½£³¤ÇÇÔÀï¡£¼ò°æ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï£²¡¢£³ÅÙ¤Ä¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²ÌÏÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¼è¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¡Ê¾¡ÇÔ¤Ï¡Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎ®¤ì¤Ë·¹¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»ÙÇÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×°ø¡×¤ÈÇÔ°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡£Ê£±¥ê¡¼¥°£²Ï¢ÇÆ¡¢Å·¹ÄÇÕ¤ÏÍ¥¾¡¤Îºòµ¨¤«¤é¡¢º£µ¨¤ÏÌµ´§¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥±¥¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢º£Æü¤Î£²¼ºÅÀÌÜ¤È¤«¤â¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÉ¬Í×¤ÊÎÏ¤ò½Ð¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÎÏÉÔÂ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡Ë¼è¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¼«Ê¬¤¬¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¤Çº£Æü¤Î·è¾¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÀÕÇ¤¤òÄË´¶¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡Öº£µ¨¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÆÍ¤µÍ¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤¦°ì²ó¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¡¢½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Þ¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤â¡¢¤â¤¦°ì²óÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¤¤¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£