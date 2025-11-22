¾¾Á°¤Ò¤í»Ò¡¢Äï»Ò¤Î»°»³¤Ò¤í¤·¤é¤ÈËèÇ¯¹±Îã¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼³«ºÅ¡¡£¶£°¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¡Ö°ìÆü°ìÆüÂçÀÚ¤Ë¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤Î¾¾Á°¤Ò¤í»Ò¤¬£²£²Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤ÎÅìµþ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö°¦¤Ë¤Ä¤Ä¤Þ¤ì¤Æ¡¦¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç£²£³²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡£Äï»Ò¤Ë¤¢¤¿¤ë»°»³¤Ò¤í¤·¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¡¦¾®»³ÍºÂç¤ÈÍèÇ¯£±·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÊ¿»³²Ö±©¡Êµì·ÝÌ¾¡¦»³¸ý°¦Ì¤¡Ë¤â»²²Ã¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿£µ£°£°¿Í¤òÁ°¤ËÁ´£±£¹¶Ê¤òÈäÏª¡£¥·¥ç¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ï¡Ö°¦¤Ë¤Ä¤Ä¤Þ¤ì¤Æ¡×¤ò£´¿Í¤Ç²Î¾§¤·¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾Á°¤Ï¡Ö£²£°£°£±Ç¯¤Î¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ß¤Ê¤È¡Á¤¤¤¤É×ÉØ¡Á¡Ù¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¼ç¿Í¡Êºî¶Ê²È¤Î¸Î¡¦ÃæÂ¼ÅµÀµ¤µ¤ó¡Ë¤È£²¿Í¤Ç»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡Ê¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤Î¤¾¤¡Ë£²£³²óÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»°»³·¯¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£»°»³¤Ï¡Ö°ìÇ¯´Ö¤Ç»Õ¾¢¤¬°ìÈÖµ±¤±¤ë¾ì½ê¡£»Õ¾¢¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¾¾Á°¤Ï»°»³¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´Ø·¸¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¿Æ»Ò¤Ç¤¹¡£Á´¤Æ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¡¢»ä¤Î¤³¤È¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀÄÇ¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¸åÇÚ¤Î»Ò¤Ï°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈË«¤á¤Á¤®¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤¬³èÆ°£µ£µ¼þÇ¯¤Ç¼¡¤ÎÀáÌÜ¤Ï£¶£°¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö£¶£°¼þÇ¯¤ÏÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë°ìÆü°ìÆü¡¢ÂçÀÚ¤ËÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¸¬Â½¡£¡Ö»°»³·¯¤¬»ä¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬£´·î¤ËÈ¯Çä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢º£¤òÂçÀÚ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£