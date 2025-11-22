¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡õ¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡¢É×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¹¤´¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/22¡Û¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷Í¥¤Î¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡ÊSon Yejin¡Ë¤¬11·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×É×ÉØ¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È
¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï¡Ö±À¤Î¾å¤ò¤Õ¤ï¤Õ¤ïÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ¤Ç¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤È¿Íµ¤¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¡ÖÂè46²óÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£Æ±±Ç²è¾Þ¤Ç¤ÏÉ×¤Î¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤â¿Íµ¤¾Þ¤È¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É×ÉØ¤Ç¤ÎW¼õ¾Þ¡£Æ±¾Þ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤ÎÀµÁõ¤Ç2¿Í¤¬´ó¤êÅº¤¤¹ç¤¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤Î¼õ¾Þ¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¥ª¡¼¥é¤¹¤´¤¤¡×¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå»×¤¤½Ð¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÉ×ÉØ¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥ÈÂº¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡ÊHyun Bin¡Ë¤ÈNetflixÀ©ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2022Ç¯3·î31Æü¤Ë¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç¿¿¼Â¤Î°¦¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ºîÉÊ¤òÄ¶¤¨¤ÆËÜÅö¤ÎÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡È°¦¤ÎÉÔ»þÃåº§¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢2022Ç¯11·î27Æü¤Ë¤ÏÂè1»ÒÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡õ¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥óÉ×ºÊ2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¢¡¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¢¡´Ú¹ñ½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×¤ÇÏÃÂê¤Ë
