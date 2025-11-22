»°½ÅÏ¢À±¤ò¼è¤ê°Ï¤à»Í½Å¤Î³Ì¹½Â¤¡¡¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¡Ö¥¢¥Ú¥×¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊJWST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¡¢¡ÖApep¡Ê¥¢¥Ú¥×¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅ·ÂÎ¡£
¤¸¤ç¤¦¤®ºÂ¤ÎÊý¸þ¡¢Ìó8000¸÷Ç¯Àè¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å·ÂÎ¤Î¥«¥¿¥í¥°Ì¾¤Ç¤Ï¡Ö2XMM J160050.7-514245¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤Î¹½Â¤¤¬¤È¤°¤í¤ò´¬¤¤¤¿¥Ø¥Ó¤ò»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Å·Ê¸³Ø¼Ô¤Ï¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Î¿À¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀApep¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼þ´üÅª¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¿Ð¤Î³Ì¹½Â¤¤¬»°½ÅÏ¢À±¤ò¼è¤ê°Ï¤à
Apep¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢Ãæ¿´¤Ë¤¢¤ëÂç¼ÁÎÌÀ±¤Î»°½ÅÏ¢À±¤È¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤ò¼è¤ê°Ï¤à¿Ð¡Ê¥À¥¹¥È¡Ë¤Î³Ì¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¢¥ 3D¥â¥Ç¥ë¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿Apep¤ò¼è¤ê´¬¤¯4½Å¤Î³Ì¹½Â¤¡ÊÆ°²è¡Ë¡ÊCredit: Image: NASA, ESA, CSA, STScI; Simulation: Yinuo Han (Caltech), Ryan White (Macquarie University); Visualization: Christian Nieves (STScI); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI)¡Ë¡Û
»°½ÅÏ¢À±¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂÀÍÛ10¡Á20¸ÄÊ¬¤Î¼ÁÎÌ¤¬¤¢¤ë¥¦¥©¥ë¥Õ¡¦¥é¥¤¥¨À±¡Ê¢¨¡Ë¤ÎÏ¢À±¤È¡¢ÂÀÍÛ40¡Á50¸ÄÊ¬¤Î¼ÁÎÌ¤¬¤¢¤ëÄ¶µðÀ±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¥¦¥©¥ë¥Õ¡¦¥é¥¤¥¨À±¤Î¤Û¤¦¤¬Ä¶µðÀ±¤è¤ê¤â½Å¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼þ°Ï¤Î¶õ´Ö¤ØÊª¼Á¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ÁÎÌ¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡ÄÂç¼ÁÎÌ¤Î¹±À±¤Ç¤¢¤ëO¡Ê¥ª¡¼¡Ë·¿À±¤¬¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¡£À±¤Î³°ÁØ¤«¤éÂçÎÌ¤Î¿åÁÇ¤ò¹±À±É÷¤È¤·¤ÆÊü½Ð¤·¤Æ¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹â²¹¤ÎÆâÁØ¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìó190Ç¯¼þ´ü¤Ç¸øÅ¾¤¹¤ëApep¤Î¥¦¥©¥ë¥Õ¡¦¥é¥¤¥¨À±¤ÎÏ¢À±¤Ï¡¢1²ó¤Î¸øÅ¾¤´¤È¤ËÌó25Ç¯´ÖÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¤Ë¸ß¤¤¤Î¹±À±É÷¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Ð¤¬À¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿Ð¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï·ë¾½¹½Â¤¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥¢¥â¥ë¥Õ¥¡¥¹¥«¡¼¥Ü¥ó¡ÊÌµÄê·ÁÃºÁÇ¡Ë¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¿Ð¤Ï¼þ°Ï¤Î¶õ´Ö¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Ð¤òÀ¸À®¤¹¤ë´ü´Ö¤ÈÀ¸À®¤·¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬Ï¢À±¤Î¸øÅ¾±¿Æ°¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¸ò¸ß¤ËË¬¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æþ¤ì»Ò¾õ¤Î³Ì¹½Â¤¤¬·Áºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Apep¤Î³Ì¹½Â¤¤ÏESO¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÆîÅ·Å·Ê¸Âæ¤ÎÄ¶Âç·¿Ë¾±ó¶À¡ÊVLT¡Ë¤Ë¤è¤ë´ÑÂ¬¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö½é¤Ï1¤Ä¤·¤«³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³°Â¦¤Î³Ì¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ÑÂ¬ÁõÃÖ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÃæ´ÖÀÖ³°Àþ´ÑÂ¬ÁõÃÖ¡ÊMIRI¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëApep¤Î´ÑÂ¬¤Ç¤Ï¡¢VLT¤¬Âª¤¨¤¿¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ìó700Ç¯¤Î´Ö¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿Á´Éô¤Ç4¤Ä¤Î³Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Î³Ì¤Ë¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç±ß¿í·Á¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ê¡È·ê¡É¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ê¤Ï3ÈÖÌÜ¤ÎÀ±¤Ç¤¢¤ëÄ¶µðÀ±¤¬À¸¤¸¤µ¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥©¥ë¥Õ¡¦¥é¥¤¥¨À±¤Ï¹±À±¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸³¶¤ÎºÇ¸å¤ËÄ¶¿·À±ÇúÈ¯¤òµ¯¤³¤·¡¢¥¬¥ó¥ÞÀþ¥Ð¡¼¥¹¥È¤òÈ¼¤¤¤Ä¤Ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¼þ°Ï¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤¿Êª¼Á¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¿·¤¿¤Ê¹±À±¤äÏÇÀ±¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤ò·Áºî¤ëÍÍ¡¹¤Ê¸µÁÇ¤â¡¢¹±À±ÆâÉô¤Î³ËÍ»¹çÈ¿±þ¤äÄ¶¿·À±ÇúÈ¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Apep¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÊª¼Á¤ÎÊü½Ð¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Îµ¯¸»¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÁÆ¬¤Î²èÁü¤ÏNASA¤«¤é2025Ç¯11·î19ÆüÉÕ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡¿¥½¥é¥Î¥µ¥¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
´ØÏ¢µ»öÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç³ÈÂçÃæ¡©¡¡¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¥¦¥©¥ë¥Õ¡¦¥é¥¤¥¨À±¤Î¥ê¥ó¥°Ã»Ì¿¤Î¹±À±¤¬¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¡¡¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤¬»£±Æ¤·¤¿¥¦¥©¥ë¥Õ¡¦¥é¥¤¥¨À±¡ÖWR 124¡×»²¹ÍÊ¸¸¥¡¦½ÐÅµNASA - Webb First to Show 4 Dust Shells 'Spiraling' Apep, Limits Long OrbitESO - Cosmic SerpentHan et al. - The Formation and Evolution of Dust in the Colliding-wind Binary Apep Revealed by JWST (The Astrophysical Journal)