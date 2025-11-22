ÀÄ³ØÂç¡¦¸¶´ÆÆÄ¡Öº£Ç¯¤Ï»³·èÀï¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¡¡¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥à¹âÂ®²½¡ÖËÜ³Ø¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¡¢Ãæ±û¡¢¹ñ³Ø±¡¡¢¶ðÂô¡¢¤Þ¤¿ÁÏ²Á¡¢½çÅ·¡£¶¯¤¤¤Ê¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×
¡¡¡ÖÎ¦¾å¡¦¸ÞÂç³Ø£Í£Á£Ò£Ã£ÈÂÐ¹³Àï¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Ä®ÅÄ£Ç£É£Ï£Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£Á£Â£Å£Í£Á¤Ç¤ÎÃæ·Ñ¤ÇÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¤¬Âç²ñ¤òÁí³ç¤·¡¢Àµ·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡ÖÂ¿Ê¬¡¢»ä¤â´Þ¤á¤Æ»Ø´ø´±¤Ï¡¢»³¾å¤ê¡¢»³²¼¤ê¤Î»³Í×°÷¤ò¤É¤¦Åö¤Æ¹þ¤à¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÆ¬¤¬¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÌÀÂç¡¢ÀÄ³ØÂç¡¢Î©Âç¡¢ÃæÂç¡¢Ë¡Âç¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢ÀÄ³ØÂç¤¬£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊ¿¶Ñ£²£¸Ê¬£°£±ÉÃ£°£¸¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££²°Ì¤ÎÃæÂç¤Ï£²£¸Ê¬£±£±ÉÃ£µ£¹¤À¤Ã¤¿¡£Ê¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¤¬£²£·Ê¬ÂæÆÍÆþ´Ö¶á¤Î¾õ¶·¤ò¡Ö£Í£Á£Ò£Ã£ÈÂÐ¹³¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿£µÇ¯Á°¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ÏÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡³ÆÂç³Ø¤ÎÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¤Ï¡Ö»ä¤¬Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÀÄ³Ø¡¢Ãæ±û¡¢¹ñ³Ø±¡¤¬¥ï¥ó¥Ä¡¼¥¹¥ê¡¼¤ÇÆþ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¸¶´ÆÆÄ¡£¡Ö¤µ¤é¤Ë¤Ï£·ÈÖÌÜ¤Î¶ðÂç¤âÈó¾ï¤ËÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£È¢º¬±ØÅÁ¡¢ËÜ³Ø¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¡¢Ãæ±û¡¢¹ñ³Ø±¡¡¢¶ðÂô¡¢¤Þ¤¿ÁÏ²Á¡¢½çÅ·¡£¶¯¤¤¤Ê¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤ï¤º¤â¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Çº£²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£±¶è¤«¤é¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤À¤±£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£Àè¤Û¤É¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ëº£Ç¯¤Ï»³·èÀï¤Ç¤·¤ç¤¦¡££µ¶è»³¾å¤ê¡¢£¶¶è»³²¼¤ê¡£¤³¤³¤Î£²Ëç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¾¡Íø¤¬¶á¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£