¥¯¥ÞÆùÄ´Íý¤òÈóÆñ¡ÖÌ¿¤¢¤ëÀ¸¤Êª¡×¤ÎÀ¼¤ËÎÁÍý¸¦µæ²È¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌµ¼Â¤Î·Ü¤äÆÚ¤äµí¡¢µû¤Ê¤ó¤«¤Ï¿©¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×
¡¡ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦¥ê¥å¥¦¥¸»á¤¬£²£±Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥¯¥ÞÆù¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ê¥å¥¦¥¸»á¤Ï¡¢£Ø¾å¤Ç°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡ÖÍÌ¾¤Ê¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¤¢¤Ê¤¿¤¬·§Æù¤ò¿ä¾©¤¹¤ë»ö¤Ï¡¢Ìµ¼Â¤Î·§»¦³²¤òÍÆÇ§¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£·§¤¬¿ÍÎ¤¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï½»½è¤Î»³¤Ë¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ì¿¤¢¤ëÀ¸¤Êª¤ËÂÐ¤¹¤ëÌµ±×¤Ê»¦³²¤ò²ü¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÈ¿±þ¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌµ¼Â¤Î·Ü¤äÆÚ¤äµí¡¢µû¤Ê¤ó¤«¤Ï»¦¤·¤Æ¿©¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£