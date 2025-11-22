ÍèÀ¤¤¸¤ã¤Ê¤¯º£¡ªÇØ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ËÇº¤à¸åÇÚ¤¬Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÍú¤¤¤¿¥Ò¡¼¥ë·¤
▶▶ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à▶▶¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤áÈþ½÷ÇòÀî¤µ¤ó2
¥á¥ó¥¿¥ë·ã¶¯¤Ê²ñ¼Ò°÷¡¦ÇòÀî¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡Ö»ä¤Ï»ä¡¢¶¯¤¯¡¢²Ä°¦¤¯¡ª¡×
±¢¸ý¡¢¤Ò¤¬¤ß¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò²ÚÎï¤Ë¥¹¥ë¡¼¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¼«¸Ê¼Â¸½¤Ø¸þ¤±¤Þ¤¤¿Ê¤¹¤ëËèÆü¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤ò¤â´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²¡¤·»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤Î°°Õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£Æü¡¹µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇòÀî¤µ¤ó¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÇòÀî¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬¿ï½ê¤Ë¸÷¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï»â»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤áÈþ½÷ÇòÀî¤µ¤ó2¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á»â»Ò¡¿¡Ø¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤áÈþ½÷ÇòÀî¤µ¤ó2¡Ù