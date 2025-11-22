ÌîËÜ·Ä¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦Meg Bonus¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼EP¡Ø18PERSONAL¡Ù¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤ò¸ø³«
Meg Bonus¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼EP¡Ø18PERSONAL¡Ù¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¡Ö18PERSONAL.mp4mp4mp4¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤ÏÌîËÜ·ÄËÜ¿Í¤¬À©ºî¤·¤¿¤â¤Î¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼EP¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Meg Bonus¤Ï¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É³ÆÊýÌÌ¤è¤êÏÃÂê¤ò¤è¤ó¤À1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNew,man¡Ù¤«¤éÌó7¥ö·î¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ëÁ´7¶ÊÆþ¤ê¤ÎEP¡ØLOSS¡Ù¤ò11·î19Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£ËÜºî¤âÁ´¶Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌîËÜ·Ä¤¬¤Ä¤È¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢µõÌµ´¶¤Î¤Ê¤«¤Ë´õË¾¤òÃµ¤¹¿·¶Ê¡ÖÂÀ×¡×¤ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¥º¤Î¤è¤¦¤Êº®ÆÙ¤È¤·¤¿¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤òÄ°¤«¤»¤ë¡ÖÍ¼¾Æ¤±¡×¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤«¤Ä¥Ý¥Ã¥×¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÖStay,be¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
12·î21Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦¿·½ÉMARZ¤Ë¤Æ½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£
¢£2nd Digital EP¡ØLOSS¡Ù
2025.11.19 Release
ÇÛ¿®URL¡§https://MegBonus.lnk.to/LOSS
01. LOSS
02. Stay,be
03. scum(((((((
04. Banpaq
05. ÇÈ²»
06. ÂÀ×
07. Í¼¾Æ¤±
¢£¥Ç¥Ó¥å¡¼EP¡Ø18PERSONAL¡Ù
ÇÛ¿®URL¡§https://MegBonus.lnk.to/18PERSONAL
01. ¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
02. mist
03. ¤Þ¤Ð¤¿¤
04. (00)
05. Åß(¡¢¡¢)¡ª
06. ♡¡ª00¡Ý3
07. Just.
08. ¶µ¼¼
◾️¡ãMeg Bonus ONEMAN LIVE 2025 ¡ÈLossy¡É¡ä
2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦¿·½ÉMARZ
³«¾ì 19:30 / ³«±é 20:00
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È
°ìÈÌ \4,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓ
³Ø³ä \2,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓ ¢¨ÅöÆü¼õÉÕ¤Ë¤Æ³ØÀ¸¾ÚÍ×Äó¼¨
