¥·¥É¤ÎAKi¡¢ÃÂÀ¸Æü¡õ10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥ó³«ºÅ
¥·¥É¤ÎÌÀ´õ¤Ë¤è¤ë¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈAKi¤¬2026Ç¯2·î11Æü(¿å¡¦½Ë) SUPERNOVA KAWASAKI¤Ë¤Æ¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È³èÆ°10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãAKi BIRTHDAY REQUEST LIVE 2026¡Ö10th Anniversary Celebration¡×¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢Á´¶Ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£AKi¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿10Ç¯´Ö¤Î²»³Ú¤ÎÆ»¤Î¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥·¥É ÌÀ´õ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡ÖResonants¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªAKi¤Ïº£Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¤«¤±¡¢12·î20Æü¤Ë¥¥º¤È¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãAKi ¡ß ¥¥º¡ÖNO BORDER. 2025¡×¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢12·î21Æü¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãAKi FAN EVENT 2025 LIMITED SPACE #09 - X¡Çmas Special -¡ä¡¢12·î31Æü¤Ë¤Ï¡ãAKi LIVE 2025 New Year¡Çs Eve Special¡ä¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
¢£¡ãAKi BIRTHDAY REQUEST LIVE 2026¡Ö10th Anniversary Celebration¡×¡ä
2026Ç¯2·î11Æü(¿å¡¦½Ë¡Ë SUPERNOVA KAWASAKI
OPEN 16:00¡¿START 17:00
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Û
¡ãVIP¥Á¥±¥Ã¥È¡ä¡¡¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡18,000±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯Âå¹þ¤ß
¡ãÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡ä¡¡¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡7,000±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨ÊÌÅÓÆþ¾ì»þ¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÉ¬Í×
¢¨4ºÍ°Ê¾åÍÎÁ
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡ÖResonants¡×Í¥ÀèÍ½Ìó¡Û
¡ã¼õÉÕ´ü´Ö¡ä¡¡2025Ç¯11·î22Æü(ÅÚ) 20¡§00¡Á12·î2Æü(²Ð) 23¡§00
¢¨Resonants¼õÉÕ¤Ï¥³¥Á¥é¡¡https://lounge.dmm.com/detail/3041/
¢§¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼
Guitar¡§¤¿¤Ã¤Ñ
Guitar¡§YOUSAY
Drums¡§»ÖÍº(MAQIA)
¢£¡ãAKi ¡ß ¥¥º¡ÖNO BORDER. 2025¡×¡ä
12·î20Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦SHIBUYA STREAM HALL
open17:00 / start18:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ï8,000(ÀÇ¹þ¡¦¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
¢¨4ºÐ°Ê¾åÍÎÁ
¢£¡ãAKi FAN EVENT 2025 LIMITED SPACE #09 - X¡Çmas Special -¡ä
12·î21Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦SHIBUYA STREAM HALL
open14:00 / start15:00 / end20:00(Í½Äê)
¢§¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼
Guitar¡§¤¿¤Ã¤Ñ
Guitar¡§YOUSAY
Drums¡§»ÖÍº(MAQIA)
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Á´ÀÊ»ØÄê¡ï25,000(ÀÇ¹þ¡¦¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
¢¨4ºÐ°Ê¾åÍÎÁ
¢£¡ãAKi LIVE 2025 New Year¡Çs Eve Special¡ä
12·î31Æü(¿å)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦Thunder Snake ATSUGI
¡¦1st SHOW¡§open14:00 / start14:30 / end16:00
¡¦2nd SHOW¡§open17:00 / start17:30 / end19:00
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Ûhttps://www.dangercrue.com/AKi/live.php
