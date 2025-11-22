MHRJ¡¢5¥õ·îÏ¢Â³ÇÛ¿®¶Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿CD¡Ö¥Þ¥Ï¤Î¥Ë¥¡×¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤Ø
MHRJ¡Ê¥Þ¥Ï¥é¡¼¥¸¥ã¥ó¡Ë¤¬ËÜÆü11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËInstagram¡¦TikTok¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¡¢5¥õ·îÏ¢Â³ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿CD¡Ö¥Þ¥Ï¤Î¥Ë¥¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Ï¤Î¥Ë¥¡×¤ÏÍèÇ¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡¦¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Æ¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¥·¥ó¥°¥ë¤ÏÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤À¡£À¸ÇÛ¿®¤Ç¤ÏMHRJ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¤ò½¦¤¦¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¡È¤³¤³¤À¤±¤Ç¡É¾¯¤·¤À¤±ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª5¥õ·îÏ¢Â³ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤ÏÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Öµåº¬¡×¤¬11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢À¸ÇÛ¿®¤ÎÁ°È¾¤Ç¤Ï¡¢ÍâÆü¤Î¡ÖÊ¸³Ø¥Õ¥ê¥ÞÅìµþ¡×¤Ç¼«¿È¤¬Å¹Æ¬¤ËÎ©¤Ã¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¼«¼çÀ©ºîËÜ¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¼ñÌ£¤È¤·¤Æºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡È¥é¥¸¥ª¥Í¡¼¥àºîÉÊ¡É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½é¤Î¡Ö¥é¥¸¥ª¥Í¡¼¥à¼«Í³Î§ÇÐ¶ç¡×ËÜ¤ò¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸ÇÛ¿®¸ÂÄê¤Ç¡È¹ç¸ÀÍÕ¡É¤ò¸ø³«¤·¡¢ÅöÆü¥Ö¡¼¥¹¤ÇÅÁ¤¨¤¿Íè¾ì¼Ô¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹´ë²è¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¢£¡ãÊ¸³Ø¥Õ¥ê¥ÞÅìµþ¡ä»²²Ã¾ðÊó
11/23(Æü)
¤´°ÆÆâ¥µ¥¤¥È¡§https://bunfree.net/event/tokyo41/
12:00¡Á17:00(ºÇ½ªÆþ¾ì16:55)
MHRJ¥Ö¡¼¥¹¡§Æî3-4¥Û¡¼¥ë | ¤·-44
https://c.bunfree.net/p/tokyo41/55763
¡¦¥é¥¸¥ª¥Í¡¼¥à¼«Í³Î§ÇÐ¶ç 1000±ß¡Ê¥µ¥¤¥ó²Ä¡Ë
¡¦¤·¤ª¤ê300±ß
¡¦¤¯¤¸°ú¤¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥¸¥ª¥Í¡¼¥à¤ÎÂ£Äè2000±ß¡¡
¢¨¥é¥¸¥ª¥Í¡¼¥à¤ÎÂ£Äè¤Ï30¸Ä¤Û¤É¤òÁÛÄê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£»æ¤Î¿§»æ¤«²¿¤«¤Ç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢É¬Í×¤ÊÊý¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Single¡Ö¥Þ¥Ï¤Î¥Ë¥¡×
2026.1.11 ¡ãMHRJ ONEMAN LIVE¡ÖÂç¿·Ç¯²ñ¡ÁÃæ¡Á¡×¡ä²ñ¾ì¸ÂÄêÈ¯Çä
¢£Digital Single¡Öµåº¬¡×
2025.11.26 ÇÛ¿®
¢£Digital Single¡ÖÌµÅ¨¤¹¤®¤ÆZERO¡×
2025.10.22ÇÛ¿®
https://MHRJ.lnk.to/MutekisugiteZero
¢£Digital Single¡ÖÛÙ¡×
2025.9.24ÇÛ¿®
https://mhrj.lnk.to/Shiori
¢£¡ãMHRJ ONEMAN LIVE¡ÖÂç¿·Ç¯²ñ¡ÁÃæ¡Á¡×¡ä
2026Ç¯1·î11Æü(Æü)¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡¡¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ² (ÅìµþÅÔ)
³«¾ì16:00 / ³«±é17:00
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/mhrj-t/
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/mhrj-t/
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://l-tike.com/mhrj-t/
