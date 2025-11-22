³¤³°¥Õ¥§¥¹¡ÖZipangu¡×¡¢26Ç¯5·î¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«ºÅ¡¡Ado¡¢HANA¤é½Ð±é
¡¡Ado¤äÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó¡×¤¬¡¢2026Ç¯5·î16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5·î17Æü¡Ë¤ËÊÆ¹ñ¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥¨¥ê¥¢¤Î¡ÖBrookside¡¡at¡¡The¡¡Rose¡¡Bowl¡×¤Ë¤Æ¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖCLOUD¡¡NINE¡¡presents¡¡¡ÈZipangu¡É¡¡JAPANESE¡¡MUSIC¡¡EVENT¡¡2026¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¹ñÆâ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ß¤¬½Ð±é¤¹¤ë³¤³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂç¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤È¤Ê¤ëÌó35¡¤000¿Í¤ò¼ýÍÆ¡£Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Ado¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢HANA¡¢MAN¡¡WITH¡¡A¡¡MISSION¡¢ÀéÍÕÍº´î¡¢10¡ÝFEET¡Ê°Ê¾å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç¡Ë¤Î½Ð±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Öº£Ç¯11·î26Æü¤Î3»þ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£