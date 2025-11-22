Ãæ¹ñÂç»È´Û¤Î¥í¥ó¥É¥ó°ÜÀß¾µÇ§¤Ø¡¡¥¹¥Ñ¥¤·üÇ°¤â±Ñ¹ñÀ¯ÉÜ
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡ÛÊ£¿ô¤Î±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢±ÑÀ¯ÉÜ¤¬¥í¥ó¥É¥óÃæ¿´Éô¤Ø¤ÎÃæ¹ñÂç»È´Û°ÜÀß·×²è¤ò¾µÇ§¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£²¤½£ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÂç»È´Û¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£±Ñ¹ñ¤Ç¤ÏÃæ¹ñÅö¶É¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÀßÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£±ÑÀ¯ÉÜ¤Ï°ÜÀß²ÄÈÝ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò±ä´ü¤·¡¢´ü¸Â¤Ï12·î10Æü¤ÎÍ½Äê¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ÜÀßÍ½ÄêÃÏ¤Ï¶âÍ»³¹¤Ë¶á¤¯¡¢¼þÊÕ¤ÎÃÏ²¼¤Ëµ¡Ì©À¤Î¹â¤¤ÄÌ¿®¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éËµ¼õ¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢È¿ÂÐ¥Ç¥â¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±Ñ¾ðÊóµ¡´Ø¤¬°ÜÀß¾µÇ§¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡£
¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤Ï±ÑÀ¯ÉÜ¤¬°ÜÀß²ÄÈÝ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò±ä´ü¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¶¯Îõ¤ÊÉÔËþ¡×¤òÉ½ÌÀ¡¢µÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹¤è¤¦Â¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£