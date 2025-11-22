º£½µ¤ÎÄÌ´ü¡Ú¶ÈÀÓ¾åÊý½¤Àµ¡ÛÌÃÊÁ°ìÍ÷ (11/17～11/21¡¡È¯É½Ê¬)
¡¡11·î17Æü～21Æü¤Ë¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿ÌÃÊÁ¤«¤é¡¢·Ð¾ïÍø±×¤Î¾åÊý½¤ÀµÎ¨¤Î¹â¤¤½ç¤Ëµ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¹õ»úÅ¾´¹¤äÀÖ»ú½Ì¾®¤Ï½ü¤¤¤¿¡£
¥³ー¥É ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡·è»»´ü¡¡ ½¤ÀµÁ°¡¡ ½¤Àµ¸å¡¡½¤ÀµÎ¨¡¡¹¹¿·Æü
<5075> ¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¡¡¡¡Ì¾£Î¡¡ 26/ 1¡¡¡¡¡¡231¡¡¡¡¡¡355¡¡¡¡53.7¡¡ 11/17
<4464> ¥½¥Õ¥È£¹£¹¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ 26/ 3¡¡¡¡ 3820¡¡¡¡ 4350¡¡¡¡13.9¡¡ 11/21
<7488> ¥ä¥¬¥ß¡¡¡¡¡¡¡¡Ì¾£Í¡¡ 26/ 4¡¡¡¡ 1950¡¡¡¡ 2182¡¡¡¡11.9¡¡ 11/21
<3321> ¥ß¥¿¥Á»º¶È¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ 26/ 5¡¡¡¡ 2350¡¡¡¡ 2550¡¡¡¡ 8.5¡¡ 11/21
<3267> ¥Õ¥£¥ë£Ã¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ 25/11¡¡¡¡¡¡500¡¡¡¡¡¡540¡¡¡¡ 8.0¡¡ 11/18
<8725> £Í£Ó¡õ£Á£Ä¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ 26/ 3¡¡ 806000¡¡ 834000¡¡¡¡ 3.5¡¡ 11/19
¢¨Ã±°Ì¡§·Ð¾ïÍø±×¤ÏÉ´Ëü±ß¡¢½¤ÀµÎ¨¤Ï¡ó
¢¨»Ô¾ìÎ¬¾Î¡§¡ÖÅì£Ó¡×¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¢¡ÖÌ¾£Í¡×¡§Ì¾¾Ú¥á¥¤¥ó¡¢¡ÖÌ¾£Î¡×¡§Ì¾¾Ú¥Í¥¯¥¹¥È
