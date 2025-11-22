荷物がしっかり入る「きれいめバッグ」→【ROPÉ PICNIC】に売ってた、、！

オンオフ問わず毎日使うバッグは、デザインだけではなく実用性にも優れたものを選びたいところ。収納力を重視するなら、書類やタブレットが入るサイズのバッグがおすすめ。今回編集部が見つけたのは、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から登場した「きれいめバッグ」。大人のデイリーコーデにマッチする洗練されたデザインにも注目！

スタイリッシュな縦型トート

【ROPÉ PICNIC】「VERTICALスリムリボントートバッグ」\6,589（税込）

すっきりとした縦型のシルエットで、上品な雰囲気のトートバッグ。公式サイトによると「PC・A4サイズ対応で、通勤からオフの日まで使える」とのことで、思わず手が伸びる存在になりそうです。無駄のない洗練されたデザインと滑らかなレザー調の素材が美しく、コーデを格上げできるかも。かっこよさと上品さを兼ね備えたブラックのほか、やわらかなベージュも揃えています。

斜め掛けも◎ 幅広いシーンで使えるシンプルショルダー

【ROPÉ PICNIC】「デミルーンショルダーバッグ」\4,994（税込）

肩掛けはもちろん、ショルダー紐を調整すると斜め掛けもできる便利な2WAYバッグ。A4サイズの書類やタブレットが入るサイズ感で、収納力もバッチリです。レザー調の素材とゴールドカラーのファスナーが上品で、プチプラながら高級感が漂います。コーデを引き締めるブラックのほか、トレンドカラーのブラウン、清潔感のあるベージュの全3色展開。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M