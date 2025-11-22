Åì½½Î¾£²ËçÌÜ¡¦¶×±ÉÊö¡¢Íè¾ì½ê¤ÎºÆÆþËë¤Ë¶á¤Å¤¯£¹¾¡ÌÜ¡¡ºë¶Ì±É¹â¤ÎÆ±´ü¡¦¼ã¥Î¾¡¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¡Ö½½Î¾¤Ç¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡ÂçÁêËÐ¡¡¢¦¶å½£¾ì½ê£±£´ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡Åì½½Î¾£²ËçÌÜ¡¦¶×±ÉÊö¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤¬¡¢À¾½½Î¾£±£´ËçÌÜ¡¦¼ã¥Î¾¡¡Ê¾ïÈ×»³¡Ë¤ò¾å¼ê½Ð¤·Åê¤²¤Ç²¼¤·¡¢£¹¾¡£µÇÔ¤È¤·¤¿¡£¡ÖÅö¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é¤É¤Á¤é¤«¤òº¹¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«º¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡¡Íè¾ì½ê¤ÎºÆÆþËë¤Ë¶á¤Å¤¯£¹¾¡ÌÜ¤Ë¤â¡Ö¾å°Ì¿Ø¤Î¡ÊÀ±¿ô¤¬¡Ë¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡£»Ä¤ê£±ÈÖ½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÈÖÉÕÈ¯É½¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¼ã¥Î¾¡¤Ïºë¶Ì±É¹â¤ÎÆ±´ü¡£Á°ÁêËÐ°ÊÍè¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ±µéÀ¸¤Ç½½Î¾¤ÎÅÚÉ¶¤ÇÂÐÀï¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¼ê¤ÎÆâ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¹â¹»»þÂå¤Î·Î¸Å¾ì¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬Ê¬¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï£±£°²ó¤¯¤é¤¤ÂÐÀï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ã¥Î¾¡¤ÏËÜÅö¤Ë¾¡Éé¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Àé½©³Ú¤ÏËëÆâ¤ÎÅÚÉ¶¤ÇÀ¾Á°Æ¬£±£·ËçÌÜ¡¦Ä«¹ÈÎ¶¡Ê¹âº½¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£