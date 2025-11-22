Ì£¤ÎÁÇAGF¡¢¿Æ¤·¤¤¼ÔÆ±»Î¤Ç¤â°Õ³°¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¾¦ÉÊÅ¸³«¡¡¼Ò°÷¤¬¼ÂÂÎ¸³¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ³«È¯
¡¡Ì£¤ÎÁÇAGF¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤¤Ê¤É¤ÇÆü¡¹Ë»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿Æ¤·¤¤¼ÔÆ±»Î¤Ç¤â°Õ³°¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡11·î20Æü¡¢È¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ÅçËÜ·û¿Î¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÉÔ»×µÄ¤È»ý¤Ä¡¢¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»²º¤ä¤«¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¥¹¥Þ¥ÛÊÒ¼ê¤Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃÖ¤¤¤ÆÆó¿Í¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ëºî¤ê½Ð¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Ò²ñ¤Ë²ñÏÃ¤¬¹¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖºÊ¤È¤ÎLINE¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â´°Á´¤Ë¶ÈÌ³Ï¢Íí¤ÎLINE¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤¹¤ë¤Î¤ÏËÙÎË²ð¤µ¤ó¡£
¡¡¤³¤Î¼ÂÂÖ¤ò¼ÒÆâ¤Ç¶¦Í¤·¤¿¤È¤³¤í»×¤¤¤Î¤Û¤«Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡
¡¡ËÙ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ë¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç²ñÏÃ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡ÖÉ×ÉØ±ßËþ¡×¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖKATARAI BIYORI¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡LINEÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¤È¡¢¼¹»ö¤Î¥á¥§¡¼¥×¥ë¤¯¤ó¤È¾Î¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Æó¿Í¤Î´Ö¤ËÎ©¤ÁLINE¤Ç¤Î²ñÏÃ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£´ðËÜÍøÍÑ¤ÏÌµÎÁ¡£
¡¡1¥«·î¤Ë1ÅÙ¡¢¼ê»æ¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¸ì¤é¤¤¥»¥Ã¥È¡×¤Î¹ØÆþ¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁÊÌ1080±ß¡Ë¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¹ØÆþ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£¹ØÆþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸ì¤é¤¤¥»¥Ã¥È¡×¤Î¼ê»æ¤Ï2ÄÌ1¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÆ±Éõ¤·¤¿¼ê»æ¤Ë¤ÏLINE¾å¤Ç¼«¤éµÆþ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬°õºþ¤µ¤ì¡¢1ÄÌ¤º¤ÄÅÏ¤·¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ë°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¹©É×¤È¤·¤Æ¼ê»æ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÁªÂò»è¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥Ò¡¼°Ê³°¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤â¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡£
¡¡¡ÖKATARAI BIYORI¡×¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤¦¤ÁÈæ³ÓÅª°Õ¼±¤¬¹â¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ÖÀøºßÅª¤Ê²ÝÂê¤Ê¤¿¤áÅÁ¤¨Êý¤ÏÈó¾ï¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È½÷À¤¬´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²ÈÂ²¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Í¤¨¤Ï¤¸¤á¤ë°éµÙÃæ¤ÎÃËÀ¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡40Âå¶¦Æ¯¤¤Ç¾®³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤ò»ý¤ÄäÆÃ«Í§µª¤µ¤ó¤Ï¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¡¦°é»ù¤ËÄÉ¤ï¤ìÆü¡¹¶î¤±Â¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÆü¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¤â¡Ö¡ÊÉ×¤È¡Ë»Å»ö¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡¢Èá¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÃ¤·¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤ËÏÃ¤¹¤Î¤«¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬Éº¤¤Ê¿¹ÔÀþ¤ò¤¿¤É¤ëÃæ¤ÇÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ËÈóÆü¾ï¤òºî¤ê½Ð¤¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤ÊàÝàêÅ¹¡×¥É¥ê¥Ã¥×¥¢¥½¡¼¥È ¥à¡¼¥É¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢³°È¢¤ò¥é¥ó¥¿¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÍÍÊÑ¤ï¤ê¤µ¤»¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£
¡¡4¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç²È¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢¤½¤ÎÄìÉô¤Ë2¿Í¡ÊÂæ¡Ë¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¥é¥¤¥È¤òÅÀÅô¤µ¤»¤¿¾õÂÖ¤ÇÆþ¤ì¤Æ¼¼Æâ¤Î¾ÈÌÀ¤òÍî¤È¤¹¤È¡¢¤Û¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Åô¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Þ´¶¤¬¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤µ¤ì¤ÆÍî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¿²¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅÅµ¤¤ò°Å¤á¤Ë¤·¤Æ¿¼¤¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¼ÂÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢³§ÍÍ¤Î¿´¤âÆÏ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë²ÈÄí¤Ç»î¤·¤¿¤È¤³¤í¸ú²Ì¤Ï¤Æ¤¤á¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¡Ø¤¦¤ó¤¦¤ó¡Ù¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤É×¤¬¡Ø¼Â¤Ïº£¤Î»Å»ö¡¢·ë¹½¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£»Ò¤É¤â¤â¼«Á³¤È²ñÏÃ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ³Ø¹»¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ä´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤ÊàÝàêÅ¹¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥É¥ê¥Ã¥×2¼ï¡Ê¤¦¤Á1¼ïÎà¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¡Ë·×16ÂÞÆþ¤ê¤ÇÀÇÊÌ3240±ß¡£EC¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì£¤ÎÁÇAGF¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¾¦ÉÊÅ¸³«¤â¤½¤Î°ì´Ä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅçËÜ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢²ñÏÃ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤¢¤ë»þ´Ö¤ò¿ôÂ¿¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼Ò²ñ¤¬¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¼Ò°÷¤¬¤ß¤ÊÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¾¦ÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£¡×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ä¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤ÊàÝàêÅ¹¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥É¥ê¥Ã¥×¤Î¸ÄÊñÁõ¤Ë¤Ïµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤ÊàÝàêÅ¹¡×¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥É¥ê¥Ã¥×¤¹¤ëÂçÂô¤¿¤«¤ª¤µ¤ó¤ÎCM¤òÊü±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃ¯¤«¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â»ä¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹¬¤»¤ä¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼ÒÆâ¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤äÓÏ¹¥°ûÎÁ¤¬¿ôÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£