»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÌ¡²è¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ëºîÉÊ¤òÉÁ¤¯µÜÌî¥·¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó(@Chameleon_0219)¡£X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÌëÆ¨¤²²°Æüµ¡Ù¤Ï¡¢DVÈï³²¼Ô¤Ê¤É¤òÌëÆ¨¤²¤µ¤»¤¿¼ÂÏÃ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢Âè58ÏÃ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾×·âÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃø¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¢£¡Ö»ä¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÇÃ¯¤¬¤ä¤ë¤Î¡×¡Ä¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤òÇ³¤ä¤¹ÌëÆ¨¤²²°¤Î³Ð¸ç
ÊñÃú¤ò¿¶¤ê²ó¤·¡¢¡ÖÌòÎ©¤¿¤º¤Î¥°¥º½÷¡×¤ÈºÊ¤òÇÍÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤Ï¡¢´í¸±¿ÍÊª¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£ºÊ¤ÎÌëÆ¨¤²¤Ï¡¢¤¢¤È¤Ï²ÙÊª¤òÈÂÆþ¤¹¤ì¤Ð´°Î»¤À¡£¼ÒÄ¹¤¿¤Á¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÅ¾µïÀè¤Ø¸þ¤«¤¦¤¬¡¢µÜÌî¤µ¤ó¤ÏÆ±Î½¤Î¥Ó¥Ã¥¡¼¤Ë¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡×¤È³¤¤ØÏ¢¤ì½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
ÉÍÊÕ¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥Ó¥Ã¥¡¼¤¬¼è¤ê½Ð¤·¤¿ÉõÅû¤Ë¤Ï¡¢ÂÛ»ù¤Î¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢ºÊ¤Î¥Ò¥á¥«¤µ¤ó¤ÏÉ×¤ÎË½ÎÏ¤Ë¤è¤êÎ®»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£É×¤Ï¤½¤ÎÇ¥¿±¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ò¥á¥«¤µ¤ó¤Ï°ì¿Í¤Ç»ö¼Â¤òÊú¤¨¹þ¤ß¡¢¼Ì¿¿¤ò¼Î¤Æ¤ÆËº¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥¡¼¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤é¼Ì¿¿¤ò²ó¼ý¤·¡¢½èÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥Ó¥Ã¥¡¼¤Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¼Ì¿¿¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£µÜÌî¤µ¤ó¤¬¡Ö¤è¤¯¤½¤ó¤Ê¤ª´ê¤¤°ú¤¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¥Ó¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö»ä¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢Ã¯¤¬¤ä¤ó¤Î¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Æ±¤¸½÷À¤È¤·¤Æ¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÎÄË¤ß¤òÃ¯¤è¤ê¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡×¡Äºî¼Ô¤¬¸ì¤ëÈá·à¤Î¸½¾ì
¥Ò¥á¥«¤µ¤ó¤Î¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÜÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Æ¡£´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ËÍ¤Ç¤¹¤é¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥á¥«¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
