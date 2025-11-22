ÆüËÜ¤È¥á¥¥·¥³¤ÎÍ§¾ð¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¡×¡¡µÜËÜ²ñÄ¹¤¬¸ÀµÚ¡Äµ®½Å¤Ê·Ð¸³¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤Ã¤Æ¡×
U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿JFA¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¡Ö¿Í´ÖÀ¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡×
¡¡U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ï11·î21Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëFIFA U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀË¤·¤¯¤â»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤â¥á¥¥·¥³¤È¤Î¹ñºÝ¸òÎ®¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£JFA¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤â¡¢¡Ö¿Í´ÖÀ¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡FIFA¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Ï½é¤Î48¥Á¡¼¥à³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢¼êÃµ¤ê¤ÎÉôÊ¬¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿º£Âç²ñ¡£Å·¹ÄÇÕ¤Î»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿µÜËÜ²ñÄ¹¤Ï¡¢¡Ö³Æ¹ñ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¹½À®¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÊ¬ÀÏ¤·¡¢º£¸å¤ÎÆüËÜ¤ÎÀï¤¤¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ´ÂÎ¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½éÀï¤ÎÊÉ¤ä¡¢PKÀï¤ÎÊÉ¤òÇË¤Ã¤¿º£²ó¤ÎU-17ÆüËÜÂåÉ½¡£µÜËÜ²ñÄ¹¤â¡¢¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤â¼Á¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢PKÀï¤Ç¾¡¤Ä¤È¤«¡¢0-2¤Ë¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊPK¤ò»ß¤á¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾¡Éé½ê¤â¾¯¤·¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤Ã¤Æ1»î¹ç¤Î·Ð¸³¤¬¡¢ÈôÌöÅª¤Ë¤½¤ÎÁª¼ê¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£¥á¥¥·¥³¤È¤ÎÍ§¾ð¤ò°é¤ó¤À¹ñºÝ¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥Õ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Ô¥Ã¥Á¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤âÀ¸¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¿Í´ÖÀ¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë