フリーモデルとして活動する初音（はつね）がこのほど、自身のX（旧ツイッター）を更新。ネット上で自身に名誉毀損（きそん）を行った人物との示談が成立したことを報告した。



【写真】フリーのモデルとして活動する初音

初音は21日に「インターネット掲示板にて著しく名誉毀損を行った人物より示談金が支払われました。」と報告。具体的には「警察に相談、被害届を出し正式に捜査していただき人物の特定、家宅捜索、書類送検の後弁護士に介入して貰い、示談となりました。」と記した。



今回の示談という結果を受けて「当たり前のことですが、どんな軽い気持ちでも誹謗中傷、名誉毀損しても良いことなんて1つもないです。」とネットで誹謗中傷をするユーザーに向けて忠告した。



最後には「『警察が訪ねてくる事態になっても、初音に大金を払って応援したいんだ！！』 という新しい形で命懸けの応援をしたい方以外はやらないようにしましょう」と冗談を交えつつ、「それでも尚誹謗中傷、名誉毀損をすることで大金を初音に貢ぎたいというドMな方には、ありがたく徹底的に対処させていただきますので宜しくお願いします」と今後もアンチに対して対抗していく意思を示した。



（よろず～ニュース編集部）