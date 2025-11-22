¿Æ¤Ë¡Ö¿¼Ìë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ï¸«¤Á¤ã¥À¥á¡ª¡×23»þ°Ê¹ßµ¯¤¤ë¤Î¤òµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì ¢ª Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È
Ãæ¹âÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¿Æ¤È¿çÌ²»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ð¥È¥ë¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Í§¿Í¤¬¿¼ÌëÂÓ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤àÃæ¡¢²æ¤¬²È¤Î½¢¿²»þ´Ö¤Î¥ëー¥ë¤¬¸·¤·¤¯¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ë´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢É®¼Ô¤Î¸åÇÚA»Ò¤¬Ãæ¹âÀ¸¤Îº¢¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿Áá¿²½¬´·¤¬Âç³ØÀ¸°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó²æËý¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¤â¤Î
»ä¤Î¸åÇÚA»Ò¤Ï¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°¤ò¿Æ¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤Ï¿çÌ²¤Ï·ò¹¯¤Ë¤âÈþÍÆ¤Ë¤âÉÔ²Ä·ç¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥¹¥È´ü´Ö¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤Ê»ö¾ð¤ò½ü¤¡¢23»þ°Ê¹ßµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢A»Ò¤Ï³Ø¹»¤Ç¼þ°Ï¤¬ºòÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢ÏÃÂê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ºòÌëÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤â¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È´¶ÁÛ¤ò¥ï¥¤¥ï¥¤¶¦Í¤¹¤ë¤Î¤Ë¤ÏÃÙ¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤Ë¤ÏA»Ò¤Î²È¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤òÍý²ò¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¿Æ¤¬¸·¤·¤¹¤®¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤«¤é¤«¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£
À®Ä¹¤·¤Æ¤«¤é¿çÌ²¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿
A»Ò¤Ï¿Æ¤Î¸À¤¤¤Ä¤±¤òÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¼é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þ°Ï¤¬5»þ´Ö¤Û¤É¤·¤«¿²¤Ê¤¤Ãæ¡¢7»þ´ÖÁ°¸å¤ÏËèÆü¿²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿çÌ²»þ´Ö¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤â¼þ°Ï¤â¥á¥¤¥¯¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¤·»Ï¤á¤¿º¢¤Ç¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤¬¥Ë¥¥Ó¤äÈ©¹Ó¤ì¤ËÇº¤àÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥¹¥á¤ò»î¤·¤Ê¤¬¤éÇº¤ß¤ò¶¦Í¤·¹ç¤¦Ãæ¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÎÈ©¼Á¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÁá¿²¤ÇÀ°¤Ã¤¿È©¤Î¤ª¤«¤²¤«¡¢¼«Ê¬¤ÏÈæ³ÓÅª¹â²Á¤Ê¥³¥¹¥á¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í§¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖÈ©¤¬¤¤ì¤¤¤À¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤ä²¼ÃÏ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£
È©¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎA»Ò¤ÏÆ±À¤«¤é¤â°ÛÀ¤«¤é¤â²Ä°¦¤¬¤é¤ì¡¢Êé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø3Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë¤Ï¼þ°Ï¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¥ß¥¹¥³¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¡È¿Æ¤¬¼«Ê¬¤ÎÈ©¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÁá¿²¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤È´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá¿²¤Î½¬´·¤òÂ³¤±¤¿¤ª¤«¤²¤«¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢·ò¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ò¹¯¤Ë¤Ï¿çÌ²°Ê³°¤Ë¤âÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿Áá¿²¤Î½¬´·¤¬¡¢A»Ò¼«¿È¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
°ì¸«ÉÔÊØ¤Ë»×¤¨¤ë¿Æ¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤â¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¶µ·±¤ò»ä¤¿¤Á¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦²ñ¼Ò°÷½÷À¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯10·î¡Û
