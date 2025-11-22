¸ÅÅÄÆØÌé»á¤ÎÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¡ÈÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡É¤Î¼ÂÌ¾¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤ò¡×
¡¡¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¸ÅÅÄÆØÌé»á¡Ê60¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯¡¡Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦20¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡ÈÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ò¤È¶Ú18Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢Áª¼ê·óÇ¤´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿¸ÅÅÄ»á¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿1991Ç¯¤Ë¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°½é¤È¤Ê¤ëÊá¼ê¤Ç¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¯¤Ê¤ÉÄÌ»»2097°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¸½ºß¤ÏÌ¾µå²ñÍý»öÄ¹¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤ÏË´¤²¸»Õ¡¦ÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡ÈÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡É¤À¤Ã¤¿¸ÅÅÄ»á¡£ÈÖÁÈ¤Î¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿±ì»³¸÷µª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê63¡Ë¤«¤é¡Ö¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÊá¼ê¤Ï¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤ÎÊá¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤¬°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡×¤È¤Þ¤º¤Ï¸ÅÁã¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¸Å²ìÍ¥ÂçÊá¼ê¡Ê27¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼éÈ÷¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤Í¡¢¤¢¤È¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤±¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Öº£Ç¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ê¾ÍèÅª¤Ë¤â¤Ã¤È¡ËÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÂÇ·âÅê¼êÌò¤âÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¸Å²ì¤ËÂÐ¤¹¤ë´ê¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È°Ê³°¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Èºå¿À¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê32¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£µîÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¡ÊÂÇ·â¤¬¡Ëº£¤Ò¤È¤Ä¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤¤¤¤³èÌö¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¾ì¹ç¡¢Åê¼ê¤¬9ÈÖ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¤éÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¤¬¤¤¤ë¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤«¤Ê¤êº¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¸ÅÅÄ»á¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï´ßÅÄ¤¬¤Í¡£¹ÃÈå¡ÊÂóÌé¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ßÅÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¡Éé¶¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤Èµð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê29¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤ò¡Ë·ë¹½Ã»¤¯»ý¤Ã¤Æ¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¥¬¥Ã¥Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤ÆÂÇ¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡£Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥Ö¥ó¥Ö¥ó¶õ¿¶¤ê¤µ¤ì¤ë¤È¤Í¡Ä¡£¡Ê¥Ù¥ó¥Á¤Ï¡Ë¤Ê¤ó¤È¤«Åö¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤è¤Ã¤Æ¡Ä¡£»°¿¶¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤è¤ê¤âÃ»¤¯»ý¤Ã¤Æ¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¢¤Î»ÑÀª¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö²£ÉÍ¤À¤Ã¤¿¤é¥·¥ª¥ó¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈDeNA¡¦¾¾Èø¼®²¸Êá¼ê¡Ê21¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¡ÖÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¤È¤·¤ÆÀ¨¤¯´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤·¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¿¤À»³ËÜ¤¯¤ó¤âÂÇ¤Ä¤«¤é¤Í¡×¤È»³ËÜÍ´ÂçÊá¼ê¡Ê27¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤â¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¹Åç¤ÎºäÁÒ¤¯¤ó¤¬ÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×¤È¹Åç¡¦ºäÁÒ¾¸ãÊá¼ê¡Ê27¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤â½Ð¤·¤Ä¤Ä¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍê¤â¤·¤²¤ËÏÃ¤·¡¢¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÅÄµÜ¤¯¤ó¡£¸ª¤â¤¤¤¤¤·¤Í¡×¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÅÄµÜÍµÎÃÊá¼ê¡Ê25¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤²¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¼ã·î·òÌðÊá¼ê¡Ê30¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤ä¤Ã¤È¤³¤¦¡Ä·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£