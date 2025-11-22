Á´¹ñ¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ª¥ë¥¬¥ó¤ò½¤Éü¤·Â³¤±¤Æ£¶£°Ç¯¡¢±Ç²è¤Ë¡ÄÀ¸»º¤Ï£²£µÇ¯Á°¤Ë½ªÎ»¡Ö¸ÄÀ»Ä¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¾§²Î¤ÎÈ¼ÁÕÍÑ¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ê¡¼¥É¥ª¥ë¥¬¥ó¤Ï¹ñÆâÀ¸»º¤¬½ªÎ»¤·¤ÆÌó£²£µÇ¯¡£
¡¡¤½¤Î½¤Éü¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¡¢Ä¹Ìî¸©¿Üºä»Ô¤Î¥Ô¥¢¥ÎÄ´Î§»Õ¡¦ÏÂµ×°æµ±É×¤µ¤ó¡Ê£¸£¸¡Ë¤Î³èÆ°¤È¥ê¡¼¥É¥ª¥ë¥¬¥ó¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤¿±Ç²è¡ÖÉ÷¶×¡Ê¤Õ¤¦¤¤ó¡Ë¡×¤¬¡¢Ä¹Ìî»Ô¸¢Æ²Ä®¤Î¡ÖÄ¹ÌîÁêÀ¸ºÂ¡¦¥í¥¥·¡¼¡×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³Ø¹»¤Ç¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤Ê¤É¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏÂµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î³Ú´ï¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÊÈõ¸ý¾¢¡Ë
¡¡¿Üºä»Ô²éÎµ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¹©Ë¼ÏÂµ×°æ¡×¡£ÏÂµ×°æ¤µ¤ó¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¥ª¥ë¥¬¥ó¤ÎÆâÉô¤Ë¤¢¤ë¥ê¡¼¥É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÙÄ¹¤¤ÈÄ¤òÀìÍÑ¹©¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤¿¡£¸÷Âô¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤òËá¤¾å¤²¡¢¥ß¥êÃ±°Ì¤ÇÄ´À°¤·¡¢²»¤òÀ°¤¨¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ª¥ë¥¬¥ó¤ËÌá¤·¤Æ¸°È×¡Ê¤±¤ó¤Ð¤ó¡Ë¤ò¤¿¤¿¤¯¤È¡¢¡Ö¥Ý¥í¥ó¡¢¥Ý¥í¥ó¡×¤È¿´ÃÏ¤è¤¤²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¥ª¥ë¥¬¥ó¤Ï¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤ó¤ÇÉ÷¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥É¤¬¿¶Æ°¤·¤Æ²»¤¬½Ð¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢ÂÆ§¤ß¥ª¥ë¥¬¥ó¤äÉ÷¶×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£ÏÂµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢´û¤ËÀ¸»º¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ëÇËÂ»¤·¤¿ÉôÉÊ¤Ï¡¢Â¾¤Î¥ê¡¼¥É¥ª¥ë¥¬¥ó¤ÎÉôÉÊ¤òºÆÍøÍÑ¤·¡¢Éü³è¤µ¤»¤ë¡££±²ó¤Î½¤Éü¤ÇÈ¾Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÏÂµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥É¥ª¥ë¥¬¥ó¤Ï°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬Í£°ìÌµÆó¡£¸ÄÀ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÏÂµ×°æ¤µ¤ó¤¬Ä´Î§»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¹â¹»À¸¤Îº¢¡£²»³Ú¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡Ö¼ª¤¬¤¤¤¤¤«¤éÄ´Î§»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢Â´¶È¸å¤ËÉÍ¾¾»Ô¤Î³Ú´ï¥á¡¼¥«¡¼¤ËÆþ¼Ò¡£¥ª¥ë¥¬¥ó¤Ê¤É¤ÎÄ´Î§¤ò³Ø¤ó¤À¸å¡¢£±£¹£·£°Ç¯º¢¤ËÆÈÎ©¤·¤¿¡£¹ñÆâ³°¤ÇÀ¸»º¤¬½ªÎ»¤·¤¿¥ê¡¼¥É¥ª¥ë¥¬¥ó¤ò½¤Éü¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ¤«¤é°ÍÍê¤¬Íè¤ë¡£½¤Éü¤·¤¿¤Î¤Ï£¶£°Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Ç£µ£°£°Âæ°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
¡¡»×¤¤½Ð¿¼¤¤¥ª¥ë¥¬¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÄÅÇÈ¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤¿´ä¼ê¸©Î¦Á°¹âÅÄ»ÔÎ©ÇîÊª´Û¤Î¥ª¥ë¥¬¥ó¤Î½¤Éü¤ò£²£°£±£³Ç¯¤Ë°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¡£Åö½é¤ÏÆâÉô¤ËÅ¥¤äº½¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤À¾å¡¢¥ê¡¼¥É¤Ï³¤¿å¤Ç¤µ¤Ó¤Ä¤¡¢½¤Éüº¤Æñ¤À¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£±Ç¯¤Û¤É¤«¤±¤Æ½¤Éü¡£¡Ö´ñÀ×¤Î¥ª¥ë¥¬¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ìÆñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡££±£¹Ç¯¤ÎÂæÉ÷£±£¹¹æºÒ³²¤Ç¤Ï¡¢¿Üºä»Ô¤Î¹©Ë¼¤¬ÈïºÒ¡£ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ë¥¬¥ó¤Ï¹ë±«¤Ç¿å¿»¤·¤È¤Ê¤ê¡¢£±Ç¯È¾¤ÎµÙ¶È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÏÂµ×°æ¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÀ½ºî²ñ¼ÒÂåÉ½¡¢Á±Âô¡Ê¤è¤·¤¶¤ï¡Ë»ÖËã¤µ¤ó¡Ê£¶£²¡Ë¤¬¡¢ÃÎ¿Í¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¡¢¹õÀ¥À¯ÃË¤µ¤ó¡Ê£·£±¡Ë¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢±Ç²è²½¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡Ìó£¸£µÊ¬¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢ÏÂµ×°æ¤µ¤ó¤¬½¤Éü¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤ä¼«¿È¤Îµ»½Ñ¤ò¼¡À¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ë¹ÖµÁ¤ò³«¤¯ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¡£¾å±Ç¤Ï£²£°Æü¤Þ¤Ç¡£ÏÂµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥É¥ª¥ë¥¬¥ó¤ÎÁÕ¤Ç¤ë²»³Ú¤ò°ú¤·Ñ¤°Ä´Î§»Õ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï±éÁÕ¤â
¡¡¡ÖÉ÷¶×¡×¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬£±£¶Æü¡¢Ä¹Ìî»Ô¸¢Æ²Ä®¤Î±Ç²è´Û¡ÖÄ¹ÌîÁêÀ¸ºÂ¡¦¥í¥¥·¡¼¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÏÂµ×°æ¤µ¤ó¤é¤¬´ÑµÒÌó£µ£°¿Í¤Ë±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¹õÀ¥´ÆÆÄ¤ÈÁ±Âô¤µ¤ó¤âÅÐÃÅ¡£ÏÂµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï¼ã¤¤¿Í¤Ç¤â¥ê¡¼¥É¥ª¥ë¥¬¥ó¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ê¡¼¥É¥ª¥ë¥¬¥ó¤Î±éÁÕ¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢´ÑµÒ¤Ï½À¤é¤«¤Ê²»¿§¤ËÄ°¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Ë¥ê¡¼¥É¥ª¥ë¥¬¥ó¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Æ±»Ô¹âÅÄ¤Î¥Ñ¡¼¥È½¾¶È°÷¤Î½÷À¡Ê£µ£´¡Ë¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤²»¿§¤òÄ°¤¡¢¤â¤¦°ì²óÃÆ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÏÂµ×°æ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
