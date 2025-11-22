¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ü¥Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤♥¡×Î¤ÅÄ¤Þ¤¤¡¡¶á¶·Êó¹ð¤Ë¹¥´¶¤ÎÀ¼¡¢¤³¤ó¤¬¤êÆü¾Æ¤±¤Î¹õ¥É¥ì¥¹¤â¡Ö¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎ¤ÅÄ¤Þ¤¤¤¬£²£²Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¡¡°ìÈÖ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥Ë¥¹¤Î¼Ì¿¿¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤³¤ó¤¬¤êÆü¾Æ¤±È©¤Ë¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ê»£±ÆÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢É×¤È¥´¥ë¥ÕÃæ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Î¤ÅÄ¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤òº£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢¤Ð¤Ã¤µ¤ê¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï¾¯¤·¥á¥Ã¥·¥å¤òÆþ¤ì¤Æ¼ã¡¹¤·¤¯·Ú¤ä¤«¤Ë¿Ê²½¤·¡¢À°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¹õ¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬ÆÃ¤ËÉ¾È½¤Ç¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë♥¤«¤Ã¤³¤¤¤¤♥¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤♥¡×¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÈ±¤¬¥Ü¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡¢²þ¤á¤Æ¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤Ã¤¿È±¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£