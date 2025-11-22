¸¤¤Î¡ØÎä¤¨À¡Ù¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¡©´¨¤µ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤ß¤»¤ë¹ÔÆ°¤äÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤Ù¤¥µ¥¤¥ó¤Þ¤Ç
Îä¤¨À¤Î¸¤¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤È¹ÔÆ°
¸¤¤¬Îä¤¨À¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ìÎ®¤Î°²½¤ä¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ÔÆ°¤äÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥¤¥ó¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÁá¤á¤Ë»¡ÃÎ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Îä¤¨À¤Î¸¤¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂÀè¤äÂÎ¤¬Îä¤¨¤ë
¸¤¤ÎÂÀè¤ä¼ª¡¢Æùµå¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÎä¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢Îä¤¨À¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ìÎ®¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤ÈËöÃ¼¤«¤éÎä¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿¨¤Ã¤¿¤È¤¤Ë²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÅß¾ì¤äÎäË¼¤Î¸ú¤¤¤¿¼¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ²¹¤ò°Ý»ý¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾²¤ËÄ¾ÀÜ¿²¤ë¤Î¤òÈò¤±¡¢ÌÓÉÛ¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÊÝ²¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ²¹¤¬Ìá¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤Ï¡¢Á´¿È¤ÎÎä¤¨¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¤ò´Ý¤á¤Æ¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¸¤¤Ï¡¢ÂÎ¤ò¾®¤µ¤¯´Ý¤á¤ÆÇ®¤òÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤ÇÇ¤Î¤è¤¦¤Ë´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢Æ°¤«¤º¤Ë¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÂÎ¤Î¿Ä¤Þ¤ÇÎä¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´¨¤µ¤Ç´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼¼Æâ¤òÃÈ¤á¡¢²¹¤«¤¤¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Î¥Òー¥¿ー¤äÅò¤¿¤ó¤Ý¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤È¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë
´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¡¢¸¤¤â¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¶ÚÆù¤ò¿Ì¤ï¤»¤ÆÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´¨¤µ¤Î¿Ì¤¨¡×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¿Ì¤¨¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¡¢¿Ì¤¨¤È¤È¤â¤Ë»õ¤òÌÄ¤é¤¹¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂÎ²¹¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÌÓÉÛ¤ÇÊñ¤ó¤ÇÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¡¢¼¼²¹¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤È¤Ë¤«¤¯²¹¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
²¼Î¡¤äÆðÊØ¤¬¸«¤é¤ì¤ë
Îä¤¨À¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢ÆâÂ¡¤ÎÆ¯¤¤¬Æß¤ê¡¢¾Ã²½ÉÔÎÉ¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢²¼Î¡¤äÆðÊØ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËÅß¾ì¤Ë²¼Î¡¤äÆðÊØ¤Ê¤É¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Áý¤¨¤ë¸¤¤Ï¡¢Îä¤¨À¤¬µ¿¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¸¤¤ÎÎä¤¨À¤Ç¤Ï¡¢¾Ã²½´ï¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÈçÇ¢´ï¡¢´ØÀá¡¢½Û´Ä´ï¤Ê¤É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²¹¤«¤¤¿©»ö¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢¿²¾²¤ÎÄìÎä¤¨¤òËÉ¤°¹©É×¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤ËÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤Îä¤¨À¤Î¥µ¥¤¥ó
¸¤¤ÎÎä¤¨¤ÏÊüÃÖ¤·¤Æ¤è¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ÚÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ç²óÉü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÅÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆâÂ¡µ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤ä»ýÉÂ¤Î°²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Îä¤¨¤Ë¤è¤ë¼õ¿Ç¤ÎÌÜ°Â¤Ï°Ê²¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Ì¤¨¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ ÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤ ¿©Íß¤ä¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤ ²¼Î¡¤äÆðÊØ¤¬Â³¤¯
²¹¤á¤Æ¤â¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤È¤¤ä¡¢ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤¤ÏÁá¤á¤Î¼õ¿Ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëÎä¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÄãÂÎ²¹¾É¤äÆâÂ¡¤Ê¤É¤ÎÉÂµ¤¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥·¥Ë¥¢¸¤¤ä»ýÉÂ¤Î¤¢¤ë¸¤¤ÏÎä¤¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÄ´ÊÑ²½¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÂÎ²¹¤ä·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤Ïµ¤¤òÇÛ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤ÎÎä¤¨À¤Ï¡¢´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯Á´ÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÌñ²ð¤ÊÉÔÄ´¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂÀè¤ÎÎä¤¿¤µ¤ä¿Ì¤¨¡¢²¼Î¡¤Ê¤É¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Æüº¢¤«¤éÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îä¤¨¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢²¹¤«¤¤¿²¾²¤Å¤¯¤ê¤ä¼¼²¹´ÉÍý¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¡¢¿Ì¤¨¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§¸åÆ£¥Þ¥Á»Ò)