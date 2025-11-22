ÉÔÄ´Â³¤¯¥¤¥µ¥¯¡¢Ìó620Ëü±ß¤Î¡ÈÈÖ¸¤¡É¤òÆ³Æþ¡ÄSNS¤Ç¤Î»¦³²Í½¹ð¤Ç¿ÈÊÕ·Ù¸î¤ò¶¯²½¡©
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¤¬¡¢¡ÈÈÖ¸¤¡É¤È¤·¤Æ¹â³Û¤Î¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£21Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¤Î¥¤¥µ¥¯¤Ï¡¢Êì¹ñ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎAIK¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ä¥ô¥£¥ì¥àII¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯²Æ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ø¤È²ÃÆþ¤·¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï42»î¹ç½Ð¾ì27¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢º£²Æ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î1²¯2500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó255²¯±ß¡Ë¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£¤·¤«¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤¿º£µ¨¤Ï¸ø¼°Àï8»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÉÔÄ´¤ò°ú¤¤º¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½¤Ç¤âËþÂ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¤¥µ¥¯¡£Æ±¹ñÂåÉ½¤ÏUEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊUNL¡Ë¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤è¤êFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥°¥ë¡¼¥×B¤òÌ¤¾¡Íø¤ÎºÇ²¼°Ì¤Ç½ª¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¤¥µ¥¯¤Ï¡¢²¤½£Í½Áª¤Ç¤ÎÉÔÄ´¤«¤éÌó2¥«·îÁ°¤Ë»¦³²Í½¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£³«Ëë¤«¤é2»î¹ç¾Ã²½»þÅÀ¤ÇÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÜ¤ê¤¬ÇúÈ¯¡£Ê£¿ô¤ÎÁª¼ê¤ËSNS¾å¤Ç°¼Á¤Ê»¦³²Í½¹ð¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï¡Ö°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¡¢Ìó10·ï¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¤¥µ¥¯¤¬3Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó620Ëü±ß¡Ë¤òÅê¤¸¡¢¹âÅÙ¤Ê·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿ÌÏÍÍ¡£¥¤¥µ¥¯¤Ï¡ØPhoenix Dogs¡Ù¤È¤¤¤¦ÀìÌç¶È¼Ô¤«¤é¡ÈÈÖ¸¤¡É¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¤Ï¥¤¥µ¥¯¤Î¿·¤¿¤Ê°¦¸¤¤ò¡ØÆâÌÌ¤â³°¸«¤âÈþ¤·¤¤¡Ù¡ØËÜÊª¤Î¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó¤Î»ñ¼Á¤òÈ÷¤¨¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Â¸ºß¡Ù¤È¾Ò²ð¡£SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¸¤¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥µ¥¯¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥¿¥°ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÏÊ£¿ô¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤¬¶¯ÅðÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ê¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¡Ê¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¡Ë¤é¤â·±Îý¤µ¤ì¤¿¡ÈÈÖ¸¤¡É¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íê¤ì¤ëÍÑ¿´ËÀ¤ò¾·¤Æþ¤ì¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤Î¿È¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¥¤¥µ¥¯¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤ÇËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
