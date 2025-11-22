¥·¥ã¥É¡¼µ¯ÍÑ¤ÎM¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¡¢Ä®ÅÄ¤òÅ·¹ÄÇÕ½éÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¡È·Ý½Ñ¥¢¥·¥¹¥È¡É¡Ö¥Ð¥Ã¥Á¥ê¹ç¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿32Ê¬¡¢¥·¥ã¥É¡¼µ¯ÍÑ¤Î¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¤¬ÁêÇÏÍ¦µª¤Ø·Ý½ÑÅª¤Ê¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤¹¡£¡Ö¾õ¶·¤òµÞ·ã¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¥¹¥ï¡¼¥Ö¡ÊSwerve¡Ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Á¥ê¹ç¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ê¥Ç¥å¡¼¥¯¡Ë¡×¤È¡¢¤³¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÁêÇÏÍ¦µª¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È¤ÎÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¡¢Ä®ÅÄ¤ÏÆ£ÈøæÆÂÀ¤Î2ÆÀÅÀ¤ÈÁêÇÏ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç3-1¤È¾¡Íø¡£¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Öº£µ¨¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥±¥¬¿Í¤À¤Ã¤¿¤êÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤Ç¥·¥ã¥É¡¼¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È±¦¥·¥ã¥É¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¥Ç¥å¡¼¥¯¤Ï¹¥¥¢¥·¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼éÈ÷¤Ç¤âÊ³Æ®¡£¡Ö¼éÈ÷¤â¤Ç¤¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÎÀï¤¤¤â¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÇÏ¤Ø¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ç¥å¡¼¥¯¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤«¤éÄ®ÅÄ¤Ø°ÜÀÒ¡£¤³¤Î3Ç¯´Ö¤ÇÂç¤¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ëÃæ¡¢µ®½Å¤ÊJ2·Ð¸³¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö1Ç¯ÌÜ¤ÏJ2Í¥¾¡¡¦J1¾º³Ê¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï3°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆACLE¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¡£3Ç¯ÌÜ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë²áÄø¤Î°ì°÷¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¡×¤È¥Ç¥å¡¼¥¯¡£¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤¿¤³¤È¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È¤ÎÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¡¢Ä®ÅÄ¤ÏÆ£ÈøæÆÂÀ¤Î2ÆÀÅÀ¤ÈÁêÇÏ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç3-1¤È¾¡Íø¡£¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Öº£µ¨¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥±¥¬¿Í¤À¤Ã¤¿¤êÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤Ç¥·¥ã¥É¡¼¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È±¦¥·¥ã¥É¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¥Ç¥å¡¼¥¯¤Ï¹¥¥¢¥·¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼éÈ÷¤Ç¤âÊ³Æ®¡£¡Ö¼éÈ÷¤â¤Ç¤¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÎÀï¤¤¤â¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÇÏ¤Ø¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£