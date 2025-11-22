¿·¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦The Right Light¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÖYES¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª"Á´¹ÎÄê"¤Ê°ì¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤È¤Ï¡©
Ê¿¶ÑÇ¯Îð16.5ºÐ¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥ºÈ¯¤Î¿·¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖThe Right Light¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î22Æü(ÅÚ)¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØYES¡Ù¤ÇÂÔË¾¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
"Á´¹ÎÄê"¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤Î¤«¡©º£²óHOMINIS¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£½é¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÎ¢ÏÃ¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê²Î»ì¡¢¤½¤·¤Æ12·î¤Ë¹µ¤¨¤ë½éLIVE¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤Ç¡¢6¿Í¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ª
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYES¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¾¾À¥ÂÀÆú¡ÖºÇ½é¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â´¶¤ÏÍ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Îý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ä¶ÛÄ¥¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¹õÌÚ¹¯Àµ¡ÖÃ±ÅáÄ¾Æþ¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ëº£°ìÅÙ¡¢¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤è¤¦¤Èµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
À±½¨¸÷¡ÖÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë´ò¤·¤µ¤ä¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
À¾±º¿´Çµ½õ¡Öº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤¬»ÏÆ°¤·¤Æ¤«¤é°ìÇ¯Í¾¤ê¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Æü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ÌÚ¸Í·¼¿Í¡ÖºÇ½é¤ÏÁ´Á³¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤äMV¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥·¥ç¡¼¥ó²¢¡ÖÀµÄ¾¡¢ºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¿"¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ"¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¡ÖYES¡×¤òºÇ½é¤ËÄ°¤¤¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾¾À¥¡ÖÂÎ¤¬¾¡¼ê¤Ë¥Î¥Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤ÆºÇ¹â¤Ê¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á°ì¿Í°ì¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¹õÌÚ¡Ö¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Å¤¤¤¿º¢¤Ë¤Ï¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í(¾Ð)¡×
À±¡Ö¥Ý¥Ã¥×¤Ê°õ¾Ý¤Ç¡¢º£¤ÎËÍ¤¿¤Á¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
À¾±º¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¶Ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£(³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿)Galileo Galilei¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
ÌÚ¸Í¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¹ÎÄêÅª¤Ê²Î»ì¤ÇÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥·¥ç¡¼¥ó¡ÖºÇ½é¤ËÄ°¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ø¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¶Ê¤À¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏ¶¯¤¤¥Ó¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ë´õË¾¤ÈÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢"Ä©Àï¤¹¤ëÍ¦µ¤"¤ò¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ä°¤¯¤¿¤Ó¤Ë½é¿´¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¡ÖYES¡×¤ÎÃæ¤Ç¹¥¤¤Ê²Î»ì¤ä¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡©
¾¾À¥¡Ö¥µ¥Ó¤Î¡ØYES YES·¯¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯NO NO¤·¤ç¤²¤¿´é¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤Ç¤¹¡£²Î»ì¤â¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¹õÌÚ¡Ö¡Ø·¯¤È¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤âOK¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤³¤È¤âÃ¯¤«¤È°ì½ï¤Ê¤é¤½¤ì¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤ÆÌã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ê¤Î¤Ç¹¥¤¤Ç¤¹¡×
À±¡ÖËÍ¤â¡Ø·¯¤È¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤âOK¡Ù¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¤³¤ÎÉôÊ¬¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼LIVE¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
À¾±º¡Ö¡Ø¤½¤ì¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¡¤Ê¤Ë¤«¤¬¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¡¥Ñ¥º¥ë¤Î¥Ô¡¼¥¹¤ÏÆ©ÌÀ¡Ù¤Ç¤¹¡£Àµ²ò¤¬¤Ê¤¤Æ©ÌÀ¤Î¥Ô¡¼¥¹¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¿Í´Ö¤é¤·¤¯¤Æ¹¥¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×
ÌÚ¸Í¡Ö¥µ¥Ó¤Î¡ØNO NO ¤·¤ç¤²¤¿´é¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤Î¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤³¤¦¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢Ä°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤â¡¢Í¥¤·¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥·¥ç¡¼¥ó¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØYES YES¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î¡ØYES¡Ù¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î³Ý¤±À¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢"»Ï¤Þ¤ê¤È½ª¤ï¤ê¤ò·Ò¤°¹ÎÄê¤Î¸ÀÍÕ"¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Î¡ØYES¡Ù¤ÏÄ©Àï¤Ø¤Î·è°Õ¡¢¸å¤í¤Î¡ØYES¡Ù¤ÏÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤¿¼«Ê¬¤äÃç´Ö¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¡£¤³¤Î¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ä°¤¯¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î"YES"¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½½é¤á¤Æ¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾À¥¡Ö¥Ï¥â¥ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¯¡¢¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¹õÌÚ¡ÖËÍ¤â¥Ï¥â¥ê¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯²Î¾§¤¬¤Ç¤¤º¡¢²¿ÅÙ¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡×
À±¡ÖÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡×
À¾±º¡ÖÀ¼¿§¤ò¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤Ë¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÌÚ¸Í¡Ö B¥á¥í¤Ç¤Ï¹â¤á¤Î²»¤Ç²Î¤¦¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ó¤Ï¾¯¤·Äã¤á¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿²»¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¥·¥ç¡¼¥ó¡Ö¡Øµ¤»ý¤Á¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«¡Ù¤Ë°ìÈÖÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤è¤ê¤â¡¢Ä°¤¤¤¿¿Í¤Î¿´¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë²¿ÅÙ¤â²Î¤¤Ä¾¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î"YES"¤òÃµ¤¹ºî¶È¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬ÃúÇ«¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×
¡½¡½12·î¤Ë¤Ï½éÃ±ÆÈLIVE¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢LIVE¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¿´¶¤ä°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¾¾À¥¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ªÁá¤¯¤½¤ÎÆü¤¬Íè¤Ê¤¤¤«¤È¥¦¥º¥¦¥º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¹õÌÚ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë°ì¿Í°ì¿Í¤Î´é¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
À±¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿§¤òÂ¸Ê¬¤Ë½Ð¤»¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£LIVE¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
À¾±º¡Ö8·î17Æü¤Ï¡¢"¥×¥ì"¥Ç¥Ó¥å¡¼LIVE¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢12·î13Æü¤Ï¡¢"¥Ç¥Ó¥å¡¼"¸å½é¤ÎLIVE¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â¼ÂÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÉôÊ¬¤â¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÌÚ¸Í¡ÖLIVE¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Îý½¬¤È½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Àº°ìÇÕ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥·¥ç¡¼¥ó¡Ö¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼LIVE¤ò·Ð¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä´î¤Ó¤ÈÀÕÇ¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤ÎLIVE¤Ç´¶¤¸¤¿"¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ëºî¤ë»þ´Ö¤ÎÂº¤µ"¤ò¡¢º£²ó¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£8·î¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼LIVE¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¯½Ð²ñ¤¦Êý¡¹¤Ë¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ò¶»¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç²Î¤¤¡¢Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¡ØYES¡Ù¤òÈäÏª¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¾¾À¥¡ÖËÍ¤¿¤Á°ì¿Í°ì¿Í¤Î¸ÄÀ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºÇÂç¸Â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¹õÌÚ¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î¾¡Éé¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬"±þ±ç¤·¤¿¤¤"¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤¬É¬Í×¤«¤ò¹Í¤¨Â³¤±¡¢Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
À±¡Ö¡ØThe Right Light¡Ù¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿§¤ä¹¬¤»¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤³¤ÎLIVE¤ÇÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£LIVE¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¡¢´û¤ËËÍ¤é¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤â¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
À¾±º¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À·Ð¸³¤â¾¯¤Ê¤¤6¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
ÌÚ¸Í¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤ËºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¥·¥ç¡¼¥ó¡Ö¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ä¾Ð´é¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬»Ï¤Þ¤ê¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤ò²»¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¡ØYES¡Ù¤È¸À¤¨¤ë½Ö´Ö¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
¥ê¥ê¡¼¥¹¡¿¸ø±é¾ðÊó
¢£Digital 1st Single ¡ÖYES¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î22Æü(ÅÚ)
THERL Records
¢£¥Ç¥Ó¥å¡¼LIVE ¡ÖYES¡×
¸ø±éÆü¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾ì½ê¡§SHIBUYA CLUB QUATTRO
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
The Right Light ¥Ç¥Ó¥å¡¼LIVE
2025Ç¯11·î22Æü(ÅÚ)20:00 ¤è¤ê°ìÈÌÈ¯Çä³«»Ï¡ª
¥µ¥¯¥Á¥±►https://sakuticket.jp/event/TRL_DEBUTLIVE
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢►https://w.pia.jp/t/therightlight/
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È►https://l-tike.com/the_rightlight/
e¡Ü¥Á¥±¥Ã¥È►https://eplus.jp/the-rightlight/
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼